Aleksandra i Michał Żebrowscy wzięli ślub 13 lat temu i od początku nie ukrywali, że marzy im się duża rodzina. Dziś wychowują czworo dzieci i bardzo chętnie dzielą się kadrami z życia codziennego w mediach społecznościowych. Żebrowscy uchodzą przy tym za jedną z bardziej zabawnych par w show-biznesie. Prywatnymi treściami szczególnie zaskakuje Aleksandra Żebrowska, która publikowała już zdjęcia, na których siedziała na toalecie i karmiła piersią, czy też pozowała w kuchni bez koszuli, o której "zapomniała". Dzięki temu mamy szansę podejrzeć, jak Żebrowscy urządzili swoje gniazdko.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor planuje kolejny ślub?

Żebrowscy mają kuchnię połączoną z salonem

Ze zdjęć Żebrowskich na Instagramie wynika, że ich dom jest duży i przestronny, co z pewnością przydaje się przy wychowaniu czwórki pociech. Para zdecydowała się na połączenie kuchni z salonem, dzięki czemu pomieszczenie nabrało funkcjonalności. Nie da się ukryć, że w takim przypadku trzeba dobrze przemyśleć wystrój, aby był spójny. Żebrowskim się to udało. Kuchnia i salon są w jasnych barwach, a dla kontrastu znalazła się tam ciemna podłoga. W kuchni są szafki w dość nietypowym kolorze. Choć wielu celebrytów decyduje się na białe meble, Żebrowscy postawili przełamać "celebrycką biel" zielenią. Fronty i niektóre elementy zaś są w kolorze złota.

Mieszkanie Oli i Michała Żebrowskich Instagram/olazebrowska

W salonie Żebrowskich zmieści się cała rodzina. A sypialnia? Funkcjonalna

A jak wygląda salon? Od razu w oczy rzucają się zabudowane pod sam sufit biblioteczki. Książek jest tam cała masa! W salonie oczywiście nie zabrakło dużej kanapy, na której zmieści się cała rodzina. Para zdecydowała się na welurową sofę w kolorze grafitu. Oprócz tego, że największą ozdobą tego miejsca są książki, to nie zabrakło też innych dodatków. Przy oknach stoi złota lampa, która znakomicie współgra ze złotymi elementami w kuchni. W nieco ciemniejszych barwach jest natomiast sypialnia Żebrowskich. W niej znalazło się sporych rozmiarów łóżko z ciemnego drewna i z szarym wezgłowiem, a także ciemne meble i drzwi. W korytarzu prowadzącym do sypialni, na ścianie zawisły zdjęcia i obrazki w ramkach. Widać też, że w domu nie brakuje miejsca do przechowywania. Jest masa szafek i szuflad, co przy tak dużej rodzinie, wydaje się niezbędne. Jesteście ciekaw łazienki Żebrowskich? Wejdźcie do naszej galerii u góry strony.

Tak mieszkają Aleksandra i Michał Żebrowscy fot. Instagram @olazebrowska