Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki poznali się na planie "Czasu honoru". Serial historyczny był emitowany na antenie TVP 1 w latach 2008-2014. Lena i Janek, czyli bohaterowie, w których role się wcielali, byli ze sobą w związku. Aktorzy zbliżyli się do siebie i przez wiele lat się przyjaźnili. Po jakimś czasie narodziło się między nimi inne uczucie. Do poważnej relacji musieli nieco dojrzeć. Poznajcie kulisy ich związku.

Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha grali parę w serialu. Uczucie przeniosło się do prawdziwego życia

Gdy rozpoczęły się prace na planie serialu "Czas honoru", zarówno Agnieszka Więdłocha, jak i Antoni Pawlicki pozostawali w innych relacjach. Wówczas aktorka była widywana u boku Sebastiana Fabijańskiego oraz Macieja Musiała. Z kolei Antoni Pawlicki był z Marią Stefańską. W tamtym okresie ich uczucia nie były jednak stabilne i często się zmieniały - Mam 32 lata, wiele związków i przygód za sobą. Zaprowadziło mnie to donikąd - powiedział niegdyś aktor w rozmowie z magazynem "Pani". W pewnym momencie Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki dali sobie szansę. Niestety, nic z tego nie wyszło. Ich ścieżki ponownie skrzyżowały się na imprezie z okazji 30. urodzin aktorki. To właśnie wtedy ich uczucie rozkwitło na dobre. Zakochani zaręczyli się 2016 roku. Aktor zaprosił ukochaną do krakowskiej restauracji i oświadczył się w pięknej scenerii. Na ślubnym kobiercu stanęli dwa lata później. Para pobrała się w tajemnicy przed mediami.

Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha strzegą prywatności. Rzadko wstawiają wspólne kadry

Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki są osobami publicznymi i od lat goszczą w polskim show-biznesie. Mimo to niechętnie dzielą się nowinkami z życia i stronią od pokazywania prywatności w sieci. Oboje są aktywni w mediach społecznościowych. Jednak ich prywatnych wspólnych ujęć próżno szukać na obu profilach. W 2021 roku okazało się, że aktorska para powitała na świecie dziecko. Internauci nie kryli zaskoczenia. Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki do tej pory nie opublikowali wizerunku swojej pociechy. Zdjęcia pary znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.