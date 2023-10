Życie uczuciowe i rodzinne Michała Wiśniewskiego od trzech dekad wzbudza ogromne zainteresowanie. Wokalista pięciokrotnie się żenił i doczekał się już sześciorga dzieci o jakże oryginalnych imionach: Xavier Michał, Fabienne Marta, Etiennette Anna, Vivienne Viena, Falco Amadeus i Noel Cloe. Obecna żona charyzmatycznego wokalisty, Pola, ma czwórkę dzieci z poprzednich związków. W najnowszym wywiadzie wyznała, dlaczego nie chwali się w sieci starszymi dziećmi.

Żona Michała Wiśniewskiego szczerze o dzieciach z poprzednich związków

Pola Wiśniewska była gościnią w podcaście Anny Kolasińskiej. W rozmowie odniosła się do kwestii nieprzychylnych komentarzy, sugerujących, że wstydzi się swojego starszego potomstwa. Okazuje się, że nic z tych rzeczy. Nie pokazywanie ich wizerunków, to świadomy wybór, podyktowany dobrem dzieci. - Wzięłam Julę na rozmowę, bo ona jest najstarsza. Zaczęłam opowiadać, że się spotykam z Michałem Wiśniewskim. Ona nie wiedziała, kto to jest, więc pokazałam jej artykuły, puściłam piosenki i zaczęłyśmy na ten temat rozmawiać i wiesz, ona powiedziała, że przede wszystkim pragnie mojego szczęścia, bo wie, że jak ja będę szczęśliwa, to oni, dzieci w sensie, też będą szczęśliwi. Jedyne czego ona się obawiała, to tego zainteresowania, tego hejtu, że chce pozostać osobą anonimową. Podobnie jest teraz z pozostałymi dziećmi. A i tak ten wątek przewija się ciągle przez mój Instagram. Spotykam się z komentarzami: "A dlaczego nie pokazujesz swoich starszych dzieci. Zapewne się ich wstydzisz". Nie wstydzę się moich dzieci, staram się w ten sposób je ochronić" - podkreśliła żona Michała Wiśniewskiego.

Obecna żona Michała Wiśniewskiego średnio go kojarzyła, zanim się poznali

W podcaście Pola Wiśniewska potwierdziła także, że faktycznie nie miała pojęcia, kim jest Michał Wiśniewski, zanim go poznała. Powodem była różnica wieku i zainteresowań. Fenomen i olbrzymia popularność grupy Ich Troje w pierwszej dekadzie XXI wieku, ją ominęły. - Ludzie mi w ogóle nie wierzą. Mówią, że to niemożliwe, żeby nie znać Michała Wiśniewskiego. Owszem jest, jestem tego przykładem (...). Ja wtedy zupełnie innej muzyki słuchałam, miałam ściany oklejone Kelly Family. Słyszałam może ze dwie piosenki Ich Troje. W tych wszystkich festynach nigdy nie brałam udziału. Z kolei w życiu dorosłym nie śledziłam portali plotkarskich, przed telewizorem nie siedziałam, żeby to ich reality show oglądać, bo ja wtedy po podwórku biegałam. Różnica między mną a Michałem to jest 13 lat. Kiedy on był u szczytu kariery, byłam dzieciakiem. Ja go nie kojarzyłam - podkreśliła Pola Wiśniewska.

Pola Wiśniewska Fot. KAPiF