Danuta Martyniuk nie była na ślubie syna. Zapytana o ukochaną Daniela, nie wiedziała, gdzie podziać oczy

Daniel Martyniuk po raz drugi wziął ślub. Tym razem wybranką jego serca była jego była partnerka, z którą rozstał się jeszcze przed ślubem z Eweliną z Russocic. Mowa o Faustynie Jamiołkowskiej. Para pobrała się na Bali, a panna młoda pochwaliła się zdjęciami z ceremonii. Uwagę zwracała jej suknia ślubna. Tymczasem na ślubie zabrakło Danuty Martyniuk i Zenka Martyniuka. Żona piosenkarza disco polo twierdzi, że nic nie wiedziała o ślubie. Z kolei sam muzyk, kiedy usłyszał od nas o ślubie Daniela, rzucił słuchawką. Atmosfera może się wydawać napięta. Już jakiś czas temu Martyniukowa mówiła, co sądzi o Faustynie.

Danuta Martyniuk o relacjach z nową synową. To ona miała wpływ na Daniela Martyniuka?

- Ja Faustynę znam już dosyć dawno (...) - zdradziła już rok temu w rozmowie z portalem Przeambitni.pl Danuta Martyniuk. Żona "króla disco polo" cieszyła się przy tym, że Daniel się nieco uspokoił, ale jak dodała "nie chce zapeszać". Nie potrafiła jednak przy tym powiedzieć, czy wyciszenie Daniela w sieci, to efekt działań właśnie Faustyny. - Być może - ucięła. Przypomnijmy, że wówczas Daniel Martyniuk nie tylko obrażał ludzi na Instagramie, ale miał też kłopoty z prawem, które skończyły się sprawą sądową i wyrokiem skazującym. Niedługo po tym "w stanie dziwnej euforii śpiewał, krzyczał i zaczepiał przechodniów".

Danuta Martyniuk zestresowana mówiła o ukochanej Daniela Martyniuka

Danuta Martyniuk zapytana przez portal o to, czy kibicuje synowi i jego ukochanej, widocznie się zestresowała. Aż kilkukrotnie zaczęła potwierdzać. - Tak, tak, tak, tak - powiedziała, a po krótkiej chwili dorzuciła jeszcze jedno "tak" i przynała - Kibicuję. Na tym jednak nie koniec, bo w tej samej rozmowie Martyniukowa została poproszona o to, żeby zdradzić, co myśli o wówczas jeszcze przyszłej synowej. W tym momencie nie wiedziała, gdzie podziać oczy. - Tak jak o partnerce...- zaczęła, ale nie skończyła zdania. Po chwili zastanowienia rzuciła: - Dla mnie jest bardzo miła i się dogadujemy. Myślicie, że panie nadal będą "się dogadywać" po tym, jak Danuta Martyniuk i Zenon Martyniuk nie zostali zaproszeni na drugi ślub swojego pierworodnego syna? Ze słów Faustyny wynika, że Danuta Martyniuk kłamała na temat ich ślubu.