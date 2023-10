Danuta Martyniuk komentuje ślub Daniela. Nie została zaproszona. "Nic nie wiem"

Danuta Martyniuk i Zenek Martyniuk mają jedynego syna. Daniel Martyniuk dostarcza im wielu problemów, lecz zwłaszcza matka okazuje mu swoje wsparcie. Jedynak króla disco polo właśnie wziął ślub ze swoją ukochaną Faustyną. Jak się okazuje, rodzice nie zjawili się na uroczystości. Dlaczego?

Daniel Martyniuk nie zaprosił Danuty Martyniuk i Zenka Martyniuka na ślub

Informacją o ślubie zakochani podzielili się na Instagramie 23 października. Jak wynika ze zdjęć, nie zwlekali z upublicznieniem informacji ani nie zamierzali jej ukrywać przed światem, bo ceremonia odbyła się tego samego dnia. Mimo to ślub Daniela Martyniuka okazał się niespodzianką dla jego rodziców, co wyjawiła matka pana młodego w rozmowie z Pudelkiem. Wygląda na to, że syn króla disco polo nie tylko nie zaprosił rodziców na uroczystość, ale też nie poinformował ich o matrymonialnych planach. Komentując sprawę, Danuta Martyniuk nie ukrywała bowiem zaskoczenia.

Ale jakiego ślubu? Ja nic nie wiem - odparła.

Relacja Daniela Martyniuka z Faustyną Jamiołkowską jest, delikatnie mówiąc, dość skomplikowana. Para spotykała się kilka lat temu, jednak Martyniuk po pewnym czasie związał się z inną kobietą, z którą doczekał się córki. To z nią pierwszy raz stanął na ślubnym kobiercu, a o Faustynie wypowiadał się publicznie w niepochlebny sposób. Pierwszy ślub Daniela Martyniuka nie przetrwał jednak próby czasu, a on i Faustyna do siebie wrócili. Syn króla disco polo oświadczył się wybrance w ubiegłym roku.