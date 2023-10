Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski oficjalnie nie są już małżeństwem. Rozwód został sfinalizowany 16 października, niemal dokładnie rok po tym, jak ogłosili publicznie swoje rozstanie. Przez długi czas byli bardzo popularną i medialną parą, a o związku z aktorem Warnke mówiła publicznie dość dużo. Za to o jej poprzednich relacjach wiadomo bardzo niewiele. Pojawiły się doniesienia, że aktorka ma już za sobą nie tylko jeden rozwód, ale rzekomo miała mieć także syna z poprzedniego małżeństwa.

Katarzyna Warnke ma syna? Tak reaguje na plotki

Plotka o rzekomym synu Katarzyny Warnke wypłynęła na światło dzienne, gdy aktorka ogłosiła, że wraz z Piotrem Stramowskim spodziewają się dziecka. Internauci zaczęli dopytywać wtedy Warnke w komentarzach na Instagramie, czy "jej syn z poprzedniego małżeństwa dobrze zareagował na informacje o rodzeństwie". "Hm, dziwne, że go nie poznałam ani jego ojca. Ale mam nadzieję, że dobrze zareagowali" - odpisała wówczas rozbawiona. Spekulacje na temat rzekomego syna Katarzyny Warnke wzięły się z wpisu na Wikipedii, gdzie można było przeczytać, że jest matką nastoletniego chłopca. Informacja - ewidentnie nieprawdziwa - już kilka lat temu zniknęła ze strony.

Katarzyna Warnke opowiedziała o pierwszym mężu

Prawdą natomiast jest fakt, że Katarzyna Warnke była mężatką, zanim poznała Piotra Stramowskiego. Potwierdziła to sama zainteresowana w rozmowie u Żurnalisty w lipcu tego roku. Aktorka przyznała jednak, że medialna narracja na temat jej pierwszego małżeństwa też mija się nieco z prawdą. Nie zdradziła personaliów byłego małżonka, ale zaprzeczyła, że miał na imię Krzysztof, jak spekulowano. W wywiadzie skomentowała też plotki o synu. "To bzdura. (...) Ktoś sobie wymyślił Krzysztofa i nastoletniego syna" - powiedziała. Katarzyna Warnke opowiedziała, że pierwszy raz na ślubnym kobiercu stanęła w trakcie studiów, a jej wybrankiem był były chłopak z liceum, do którego wróciła. Miała wtedy 23 lata. Szybko zdecydowali się jednak na rozwód. "To się wywaliło po roku. To mnie zmiotło kompletnie. To była przecież przysięga. Mimo wszystko to nie miało prawa się nie udać" - wyznała.