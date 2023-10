Daniel Martyniuk, krnąbrny syn "króla disco polo" Zenka Martyniuka i Danuty Martyniuk, wziął ślub. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy stanął na ślubnym kobiercu. Młody Martyniuk rozwiódł się z pierwszą żoną Eweliną Golczyńską, z którą doczekał się córki. Wesele tych dwojga było nie tylko medialne, ale miało kosztować milion złotych. Jego nową wybranką jest jego była dziewczyna - Faustyna Jamiołkowska, z którą spotykał się jeszcze przed ślubem z pierwszą żoną, a którą później poniżał w sieci. Skoro nakreśliliśmy wam tę zawiłą relację - przejdźmy do ślubu.

Daniel Martyniuk wziął ślub na Bali

Daniel Martyniuk jakiś czas temu był niezwykle aktywny na Instagramie, gdzie obrażał innych, nie tylko ze świata show-biznesu, ale również policję oraz sędzię, która skazała go za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Później syn Zenka Martyniuka coraz mniej udzielał się w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwalił się jednak, że razem z narzeczoną (oświadczył jej się w 2022 roku podczas wyprawy kajakarskiej, wkładając na dłoń nietypowy pierścionek) spędza czas na Bali. Jak się okazuje, wyjazd nie był przypadkowy. Para postanowiła bowiem właśnie tam powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Wybranka Martyniuka opublikowała na Instagramie zdjęcia z uroczystości. Na jednym z nich widać tabliczkę z datą uroczystości. "Witamy na ślubie Daniela i Faustyny. Bali, 23 października 2023". Nie brakuje też zdjęć, na których widać w całej okazałości parę młodą. Uwagę wraca zwłaszcza dopasowana suknia ślubna Faustyny. Z przodu kreacja prezentuje się elegancko i skromnie. Druga żona Daniela Martyniuka nie postawiła jednak całkowicie na skromność. Tył sukni jest wykonany z prześwitującego materiału, eksponując plecy panny młodej. Całość uzupełnia imponującej długości tren. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Daniel Martyniuk zaprosił na ślub Zenka Martyniuka i Danutę Martyniuk?

Na zdjęciach, które para młoda udostępniła na InstaStories nie widać ani Zenka Martyniuka, ani Danuty Martyniuk. Nie wiadomo jednak, czy uczestniczyli w drugim ślubie syna. Przypomnijmy, że uroczystość już wcześniej budziła spore emocje. Zenek Martyniuk zapowiadał bowiem, że Daniel nie ma co liczyć na jego wsparcie finansowe podczas planowania ceremonii. "Szczerze mówiąc, to nie wtrącam się w jego życie i w jego wybory. Jest dorosły… A wesele? Już bym nie zrobił. Czasy się zmieniają. Myślę, że ludziom do szczęścia niepotrzebne jest małżeństwo, ani huczne przyjęcie. Zresztą dużo czasu nie minęło od poprzedniego" - mówił jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem". Z kolei sam Daniel Martyniuk nie przebierała w słowach, mówiąc o planowaniu drugiego ślubu. "Teraz nie jestem zmuszany do ślubu ze względu na ciążę. Teraz to ja decyduję, że Faustyna będzie moją żoną" - opowiadał tabloidowi. Wbił też szpilę matce, za to, w jaki sposób ta mówi o jego byłej żonie. Mało to eleganckie. TUTAJ pisaliśmy o tym szerzej.