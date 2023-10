Joanna Pacuła urodziła się w 1957 roku w Tomaszowie Lubelskim jako córka farmaceutki i inżyniera. Od zawsze pragnęła jednak zostać aktorką. Nikogo nie dziwił więc fakt, że zdawała do PWST, gdzie dostała się za pierwszym razem. Jej kariera szybko wystrzeliła w górę (talent doceniał nawet Gustaw Holoubek), a sama aktorka wyjechała grać w Paryżu.

W Paryżu poznała Romana Polańskiego, z którym miał połączyć ją romans. Reżyser miał otworzyć jej drzwi do międzynarodowej kariery. Pacuła nie tylko otrzymywała znakomite propozycje filmowe, ale także pojawiała się na okładkach "Vogue'a", czy "Harper’s Bazaar". W końcu aktorkę stać było na wakacje. Wyjechała do Nowego Jorku. Pech (a może właśnie szczęście?) chciał, że została okradziona z gotówki i dokumentów. W Polsce trwał stan wojenny, a bez dokumentów nie mogła wrócić do Paryża. Została w Stanach. Reżyser Michael Apted do roli w filmie "Park Gorkiego" szukał mało znanej aktorki z Europy Wschodniej. Podobno Joannę miał polecić do tej roli sam Roman Polański. Na planie filmu poznała swojego męża - producenta Hawka Kocha. Mężczyzna zostawił dla aktorki żonę.

Produkcja przyniosła Pacule rozgłos i szacunek krytyków. Aktorka zaczęła dostawać propozycje. Wśród nich role m.in. "Nagim instynkcie", "Dziewięć i pół tygodnia" czy "Batmanie", które odrzuciła. Mówiło się o tym, że to przez zazdrość męża, jednak sama Pacuła lata później tłumaczyła, że były to jej decyzje i teraz ponosi ich konsekwencje. Niestety, to osłabiło jej pozycję. Dziś, według informatora portalu Shownews, mieszka w Los Angeles i gra w filmach klasy B, za które ma co prawda dobrze zarabiać, bo bagatela dziesięć tysięcy dolarów za dzień zdjęciowy, a takich dni jest w miesiącu dwadzieścia. Miała też zerwać wszelkie kontakty, a z mężem się rozstać. Zdjęcia Joanny Pacuły znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

W Paryżu spałyśmy w jednym łóżku! Ale od kiedy przyleciałam z NYC do LA w 1989 roku, odcięła się ode mnie zupełnie, tak, jak i od Małgosi Zajączkowskiej. Bardzo smutna jest jej historia. Bezdzietna i bez związku, musi się czuć bardzo samotna. Postawiła na karierę za wszelką cenę i wyparła się swoich korzeni. Dla niej każdy film, każda rola to była bitwa! Ale my, polskie aktorki, ratowałyśmy się rodziną, dziećmi, teatrem, przyjaciółmi, a ona tam zaszyła się w LA. Obwarowała. I mocno odpychała wszystko, co polskie - powiedziała serwisowi Shownews aktorka, Liliana Komorowska.