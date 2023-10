Marcin Hakiel już poznał dzieci z nową ukochaną. Wyszło na jaw, jak się dogadują

Marcin Hakiel niedawno zadebiutował z nową partnerką na gali. Zakochani nie szczędzili sobie czułych gestów. "Tak wygląda szczęście. Zauważalne u Marcina Hakiela wyraźnie uniesione kąciki ust i oczu, wskazują na szczerość uśmiechu. Potwierdzają to mocno zarysowane mięśnie jarzmowe okolicy ust" - komentowała ich relację ekspertka od mowy ciała w rozmowie z Plotkiem. W wywiadzie dla Pudelka celebryta ujawnił natomiast, że kobieta zdążyła już poznać jego dzieci.

Partnerka Marcina Hakiela poznała już jego dzieci. Jak się dogadują?

Marcin Hakiel razem z Katarzyną Cichopek doczekał się syna Adama i córki Heleny. Para po rozwodzie zdecydowała się na opiekę naprzemienną. W rozmowie z Pudelkiem Hakiel wyjawił, że dzieci dobrze dogadują się z jego nową partnerką Dominiką.

Z synem słuchają podobnej muzyki, więc idealnie. Z córką też wszystko okej. Nie budujmy tutaj, nie wiadomo jakiej historii. To nowa relacja, moje dzieci też są już duże, syn ma już 14 lat, córka w grudniu będzie miała dziesięć, więc to nie jest tak, że ktoś specjalnie musi się nimi zajmować - podkreślił.

Większy kłopot widzieli internauci, którzy doszukiwali się problemów w relacji dzieci Hakiela i jego ukochanej. Tancerz odniósł się do tego. - Tam na Instagramie ktoś mi zaczął pisać, że to jest problem. Dzieci to nie jest żaden problem. Poza tym ja mam tydzień dzieci i mieszkamy sami, więc to się wszystko ułoży - wyjaśnił.

Marcin Hakiel chłodno o relacjach z Katarzyną Cichopek

Nie jest tajemnicą, że Macin Hakiel i Katarzyna Cichopek rozstali się w nie najlepszej atmosferze. Tancerz w wywiadzie dla "Miasta kobiet" wyjawił, że w związku miał pojawić się ktoś trzeci, a sam myślał o ratowaniu małżeństwa. W wywiadzie dla Pudelka dodał, że praktycznie nie ma kontaktu z byłą żoną. - Nie mamy żadnych relacji. Nawet ostatnio o dzieciach nie rozmawiamy. Właściwie w ogóle nie rozmawiamy, tylko piszemy czasem na WhatsApp, ale to jest dosłownie raz na miesiąc coś - powiedział. Zdjęcia Marcina Hakiela i jego ukochanej znajdziecie w galerii na górze strony.