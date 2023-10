Kwiat Jabłoni to zespół muzyczny, którego głównym filarem jest rodzeństwo - Katarzyna i Jacek Sienkiewiczowie. Zespół wykonujący muzykę, którą gatunkowo zakwalifikować można do alternatywnego popu, podbija serca słuchaczy od 2018 roku. Artyści 21 października pojawili się na imprezie Wieczór Charytatywny Gwiazd Dobroczynności. To rzadki widok, rodzeństwo bowiem nieczęsto bywa na ściankach.

Kwiat Jabłoni na balu charytatywnym. Kasia niczym z przyjęcia u Gatsby'ego. Rewelacja

Kasia i Jacek Sienkiewiczowie z zespołu Kwiat Jabłoni zaprezentowali się w wieczorowych kreacjach. Piosenkarka i autorka tekstów wybrała sukienkę, która przypomina nam modę lat 20. Kreację w barwie szampana uzupełniła złota kopertówka. Postawiła przy tym na delikatny makijaż, który podkreślił jej urodę. Jacek Sienkiewicz natomiast pojawił się w szarym, klasycznym garniturze. Do tego wybrał białą koszulę i brązowe pantofle. Obydwoje prezentowali się niezwykle elegancko, ale i skromnie. Wieczór Charytatywny Gwiazd Dobroczynności przyciągnął śmietankę polskiego show-biznesu. Na czerwonym dywanie nie brakowało takich sław jak: Maja Ostaszewska, Julia Kamińska, Odeta Moro, Michał Szpak czy Katarzyna Zielińska. Wejdźcie tutaj, aby przeczytać relację z eventu.

Zespół Kwiat Jabłoni brylował na ściance. Jak żyją na co dzień? Skromnie

Choć rodzeństwo z Kwiat Jabłoni na czerwonym dywanie prezentowało się szampańsko, na kanapie u Kuby Wojewódzkiego wyznało, że wiedzie dość przyziemne życie. - Jesteście bananową młodzieżą, która wchodzi ze swoimi protest songami do świata młodzieży pokrzywdzonej, trochę wykluczonej. Czy to jest wiarygodne? - zapytał zaczepnie prezenter. Odpowiedź Katarzyny Sienkiewicz była stanowcza. - Nie jesteśmy bananową młodzieżą - oceniła. - Ja mieszkam do tej pory w mieszkaniu jeszcze z dwoma moimi przyjaciółkami skrzypaczkami i wynajmuję jeden, mały pokoik za 900 zł - powiedziała 31-latka.

Sienkiewicz Katarzyna, Sienkiewicz Jacek, Kwiat Jabłoni Fot. KAPIF