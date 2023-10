Nie ma wątpliwości, że Małgorzata Rozenek to prawdziwa kobieta-orkiestra. Gwiazda co chwila angażuje się w kolejne projekty zawodowe, wszędzie jej pełno, a oprócz tego wychowuje troje dzieci i gromadkę psów. W ostatnich dniach Rozenek musiała jednak mocno zwolnić tempo. Jak przekazała na Instagramie, dopadła ją choroba, przez którą całkowicie opadła z sił.

Małgorzata Rozenek zachorowała. Mogła liczyć na Radosława Majdana

Była prowadząca "Dzień dobry TVN" na InstaStories zameldowała się w niedzielny poranek 22 października. Małgorzata Rozenek wstawiła nagranie prosto z łóżka, w którym wypoczywała wraz z oglądającym mecz mężem i psami. Głaszcząc basseta o imieniu William, celebrytka opowiedziała, jak się czuje. - Kochani, wracam prawie że z zaświatów. Te ostatnie dni to była ciężka walka z wirusem. Nie ukrywam, że nie było łatwo. Bardzo mocno pomagał mi William i oczywiście mój kochany mąż - zaczęła wypowiedź Rozenek. Gwiazda przyznała, że sytuacja, gdy aż tak źle się czuje podczas choroby, jest dla niej samej sporym zaskoczeniem. Na szczęście wszystko pomału wraca do normy.

Dawno tak nie chorowałam, gdzie ja w ogóle nie choruję. Byłam sama zdziwiona siłą tego wirusa. Ale dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy czuję, że wraca do mnie w ogóle powoli kontakt z bazą, bo naprawdę ostatnie dni miałam takie, że nie miałam siły na nic - dodała.

Małgorzata Rozenek dostała nowy program w TVN

Kilka miesięcy temu w mediach zrobiło się głośno na temat masowych zwolnień w "Dzień dobry TVN". Pracę w śniadaniówce straciła wówczas także Małgorzata Rozenek. Gwiazda nie straciła jednak zapału, jeśli chodzi o nowe projekty telewizyjne ani nie obraziła się na stację. Rozenek przyjęła propozycję TVN, aby wziąć udział w nowym formacie "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". W programie gwiazda będzie podejmować ekstremalne, sportowe wyzwania rzucane przez znanych mężczyzn, a na przygotowanie się do nich będą mieć zaledwie cztery tygodnie. Jak informuje biuro prasowe TVN, zdjęcia do nowego show właśnie trwają, a "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" do emisji ma trafić wiosną 2024 roku.