Radosław Herman nie żyje. Zmarł nagle podczas nagrań do programu"Poszukiwacze historii"

Radosław Herman, znany z programu Polsat Play "Poszukiwacze historii", nie żyje. Archeolog zmarł 21 października we wsi Parzymiechy, podczas nagrań nowej produkcji z jego udziałem. Choć na miejsce przyjechała straż pożarna i pogotowie, nie udało się go uratować. W sieci pojawiło się oświadczenie kolegów z planu. Jak podkreślił członek Rady Miejskiej w Krzepicach Rafał Balcerzak, prowadzący "Poszukiwaczy historii" zmarł na planie filmowym. Radosław Herman miał 51 lat.

Radosław Herman nie żyje. Zmarł podczas nagrań "Poszukiwaczy historii"

"Na planie kolejnej niesamowitej historii z naszego regionu zmarł Radosław Herman. Przez ostatnie lata zrobił bardzo dużo, odkrywając historię Krzepic i regionu. Już nic więcej nie odkryje, nie zarazi swoją pasją i miłością do historii kolejnych osób... Pozostanie w naszej pamięci" - napisał Rafał Balcerzak na Facebooku. Śmierć prowadzącego potwierdziła również stacja Polsat Play. Z komunikatu wynika, że Herman miał przed sobą wiele planów do zrealizowania. "Z ogromnym smutkiem informujemy, że dziś rano odszedł od nas Radosław Herman, prowadzący program "Poszukiwacze historii". Świetny archeolog i popularyzator historii. Niestrudzenie przekonywał nas, że średniowiecze było najciekawszą epoką historyczną. (...) To wielka strata dla naszej ekipy i dla wszystkich, którzy go znali. Radku, bardzo będzie nam brakowało twojego zaraźliwego uśmiechu i pogody ducha. Tyle jeszcze mieliśmy razem odkryć. Żegnaj, przyjacielu"- czytamy oświadczenie Polsat Play.

Radosław Herman nie żyje. O czym są "Poszukiwacze historii"?

Program "Poszukiwacze historii" emitowany jest na kanale Polsat Play od 2014 roku, a Radosław Herman występował z nim od 2022 roku. Seria opowiada o eksploratorach poszukujących śladów historii. Widzowie mogą kojarzyć Hermana także z "Misji skarb". Z ekipą tego programu uczestniczył m.in. w badaniach prowadzonych na terenie pozostałości zamku w Konarach. Był także współwłaścicielem firmy archeologicznej oraz prezesem stowarzyszenia historycznego.