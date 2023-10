Po głośnym rozstaniu z Antonim Królikowskim Joanna Opozda pozostaje singielką. Aktorka doczekała się z nim syna, jednak w mediach podkreśla, że ojciec dziecka ma nie płacić na niego alimentów, a także nie zabiegać o kontakt z Vincentem. Opozda skupia się na pracy i macierzyństwie. Na Instagramie chętnie relacjonuje postępy przy remoncie domu. Fanów jednak nie przestaje ciekawić jej życie uczuciowe. Jakiś czas temu łączono ją z Remigiuszem Mrozem, a wszystko przez wymowne wiadomości, które wymieniali między sobą. Tym razem Asia opublikowała nowy kadr, a pisarz pośpieszył z komplementami. Jedno zdanie wskazuje na to, że spędzają ze sobą czas i lubią to robić.

Zobacz wideo Joanna Opozda znów uderza w alimenciarzy. Zauważa luki prawne

Joanna Opozda flirtuje z Remigiuszem Mrozem. Ten nagle wspomniał o ich filmiku

Interesująca wymiana zdań w mediach społecznościowych między Joanną Opozdą a Remigiuszem Mrozem trwa już kilka dobrych miesięcy. Spekulacje nasila fakt, że pisarz bardzo często podkreślał swój zachwyt nad aktorką, a nawet zadedykował jej jedną ze swoich książek "Nie ufaj mu". Tym razem aktorka opublikowała nowy kadr na Instagramie, na którym pozuje w otoczeniu pięknych kwiatów. Ten fakt w komentarzach postanowił wytknąć jej Mróz. Joanna w odpowiedzi nazwała pisarza "aferzystą", a ten szybko ją ostrzegł. "Poczekaj, aż wczorajszy filmik puszczę w świat. Zasługuje na to" - napisał. Aktorka nie miała nic przeciwko i tylko go zachęciła do opublikowania prywatnego materiału. Nie wiadomo, co to za filmik i co przedstawia, ale jedno jest pewne, aktorka i pisarz lubią spędzać czas w swoim towarzystwie i chętnie z siebie żartują. Myślicie, że te żarty dowodzą czegoś więcej? Zdjęcia Joanny Opozdy i Remigiusza Mroza, w tym pikantną wymianę zdań między nimi, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kiedy Joanna Opozda rozwiedzie się z Antonim Królikowskim?

Związek aktorskiej pary nie trwał długo. Pobrali się w sierpniu 2021 roku, a trzy miesiące później Joanna Opozda potwierdziła, że jest w ciąży. Rozstali się po zaledwie sześciu miesiącach małżeństwa. Od dłuższego czasu próbują się rozwieść, niestety bezskutecznie. Jak się udało ustalić dziennikarzom "Faktu", w tej sprawie nastąpił przełom. Sąd w końcu ustalił termin pierwszej rozprawy. Ma się ona odbyć tuż przed drugimi urodzinami Vincenta Królikowskiego, czyli w lutym 2024 roku.