Mick Jagger rozniósł scenę w duecie z... Lady Gagą. Nagranie podbija internet

Koncert odbył się 19 października w jednym z nowojorskich klubów. Fani tłumnie przyszli, by zobaczyć The Rolling Stones. Wydarzenie było o tyle wyjątkowe, że muzycy po raz pierwszy wykonywali na żywo piosenki ze swojej nowej płyty. Już samo zobaczenie Micka Jaggera na scenie musiało być nie lada przeżyciem. Nikt nie spodziewał się, że tuż obok niego wystąpi Lady Gaga. Artyści wykonali piosenkę "Sweet Sounds of Heaven". Więcej zdjęć Micka Jaggera i Lady Gagi znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Znaliście tę teorię o Lady Gadze? Niektórzy w nią wierzą

Mick Jagger i Lady Gaga razem na scenie podczas koncertu The Rolling Stones

Takie duo rozgrzało publiczność do czerwoności. Zarówno Jagger, jak i Gaga potrafią robić niezły show na scenie. Największą sensację wywołał ich pojedynek. Artyści próbowali sprawdzić, kto głośniej zaśpiewa jedną z fraz piosenki, która brzmiała "Oh yeah". Na nagraniu zamieszczonym poniżej artykułu można zauważyć rozradowanych pod sceną fanów, którzy nie mogli się nadziwić umiejętnościom zarówno Micka Jaggera jak i Lady Gagi. Już teraz w mediach społecznościowych pojawiają się zabawne przeróbki z występu. Po epickiej bitwie zadowolony piosenkarz wypowiedział do publiczności kilka słów ze sceny. - To pierwszy od dłuższego czasu koncert klubowy, jaki zagraliśmy w Nowym Jorku. Przychodziłem do tego klubu, kiedy jeszcze nazywał się Highline. Potem nazywał się Blow, a jeszcze później Powder. Tak czy inaczej, wspaniale jest tu z wami być i robić hałas - przyznał.

Mick Jagger i The Rolling Stones nie zwalniają tempa

Zespół właśnie wydał nowy album. Muzycy są na scenie tak naprawdę od 1962 roku i chyba nie zamierzają jej na razie opuszczać. Swego czasu grupa miała również koncerty w Polsce. Fani mogli wtedy zobaczyć Jaggera w stołecznej Sali Kongresowej. Mimo upływu lat artyści wciąż tworzą świetną muzykę, która zachwyca słuchaczy na całym świecie. W ich najnowszym teledysku do piosenki "Angry" pojawiła się gwiazda "Euforii", Sydney Sweeney. Fani byli zachwyceni nie tylko montażem, zdjęciami i gościnnym występem młodej aktorki, ale także samym utworem. "Legendy to mało powiedziane. Oni są niesamowici" - mogliśmy przeczytać w komentarzach pod piosenką. ZOBACZ TEŻ: Mick Jagger ma do rozdania 500 mln dolarów. Ile dostaną jego dzieci? Zero