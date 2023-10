Martyna Wojciechowska poznała Kabulę na planie "Kobiety na krańcu świata". Była poruszona jej historią. Dziewczyna ze względu na albinizm była prześladowana, w wieku 13 lat odcięto jej rękę, a ojciec się jej wyrzekł. Dzięki pomocy podróżniczki Kabula może studiować wymarzony kierunek, jakim jest prawo. W przyszłości chce pomagać osobom, które padły ofiarą prześladowania, podobnie jak ona. Teraz Kabula rozpoczyna już drugi rok studiów. Martyna Wojciechowska obecnie przebywa w Tanzanii i spędza czas z córką. Relacjonowała pakowanie i drogę na teren campusu, dzięki czemu mogliśmy dowiedzieć się, jak na co dzień żyje 25-latka.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciechowska ujawnia od czego uzależniona jest Kabula. Można to dostać w Polsce

Córka Martyny Wojciechowskiej zaczyna drugi rok studiów. Tak mieszka Kabula

Kabula mimo wielu trudności nie poddaje się i jest wdzięczna za szansę, którą otrzymała. - Nie mam ręki – ok, ale radzę sobie. Niezbyt dobrze widzę – też daję radę dzięki nowoczesnym narzędziom. Czasem mnie to męczy i miewam chwile zwątpienia. Wtedy wracam myślami do przeszłości i powtarzam sobie, że wolę jednak być tu, gdzie jestem, niż wrócić tam, gdzie byłam - mówiła w rozmowie z "Vivą!". Teraz córka Martyny Wojciechowskiej rozpoczyna drugi rok studiów. "Kabula właśnie zaczyna DRUGI ROK PRAWA na Tumaini University Makumira w Arushy! Na początek zajęcia z prawa administracyjnego i międzynarodowego prawa karnego. Na jednym roku jest prawie 500 studentów, wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim. Kabulka jest szalenie podekscytowana tym, że po długiej przerwie wakacyjnej wraca do nauki. Serio! Aż śpiewa z radości! Załapałam się na pakowanie, sprzątanie i całą przeprowadzkę. P.S. Z ciekawostek: uniwersytet graniczy z Arusha National Park i studentów rano budzą małpy skaczące po dachach akademików" - ujawniła podróżniczka na Instagramie.

Na InstaStories Martyna Wojciechowska relacjonowała proces pakowania się Kabuli, pokazała też drogę do campusu uniwersyteckiego. Mogliśmy zobaczyć również, jak mieszka jej córka oraz jak wygląda uniwersytet. "Zobaczcie, jak piękna jest okolica, w której mieszka i studiuje Kabula" - napisała podróżniczka. Więcej zdjęć zobaczycie w galerii na górze strony.