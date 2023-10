Raechelle Chase nie żyje. Popularna influencerka osierociła piątkę dzieci

Raechelle Chase pochodziła z Nowej Zelandii, a popularność zdobyła jako kulturystka i modelka fitness. Na Facebooku obserwowało ją 1,4 miliona osób. Na profilu motywowała fanów do zmian, dzieliła się także momentami z życia prywatnego i zawodowego. Influencerka wychowywała piątkę dzieci. Jej nagła śmierć jest szokiem dla fanów.

Raechelle Chase nie żyje. Pożegnała ją córka

Do tej pory nie podano, jaka była przyczyna śmierci kobiety Śledztwo w tej sprawie prowadzi nowozelandzki koroner. - Biorąc pod uwagę fakt, że do śmierci doszło niedawno, na tym etapie nie są dostępne żadne dalsze informacje – przekazał portalowi Stuff rzecznik nowozelandzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Odejście 41-latki potwierdziła w mediach społecznościowych jej córka Anna, która pożegnała ją w poruszającym wpisie. "Była kobietą o szalonym temperamencie i ambicjach, dzięki czemu inspirowała miliony ludzi na całym świecie. Bardzo za nią tęsknię, a ta miłość nigdy nie minie" - napisała. Pożegnała ją także jej przyjaciółka Keith O'Connell. "Nie będę kłamać, niewiele rzeczy w moim życiu uderzyło mnie tak mocno, jak twoja śmierć… Miałaś tak wiele życia przed sobą. Tyle miłości do ofiarowania. Byłaś, nadal jesteś i zawsze będziesz jedną z najmilszych, najpiękniejszych dusz, jakie kiedykolwiek spotkałam" - napisała. Raechelle Chase była mamą piątki dzieci, w tym siedmioletnich bliźniaków. Przez 14 lat była żoną Chrisa Chase'a, jednak w 2015 roku zdecydowali się na separację. Mężczyzna trafił do więzienia za handel narkotykami. Kobieta dzieliła się trudami oraz swoimi przemyśleniami na temat samotnego macierzyństwa.

Kim była Raechelle Chase?

Raechelle Chase karierę zaczęła od startów w zawodach fitness. W 2011 roku dostała się do prestiżowych zawodów kulturystycznych Figure Olympia. Pracowała jako modelka fitness, znajdowała się na okładkach czasopism. Pisała książki, występowała w programach telewizyjnych, prowadziła spotkania motywacyjne i inspirowała kobiety do zdrowego stylu życia. Zdjęcia influencerki znajdziecie w galerii na górze strony.