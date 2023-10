Julia Wieniawa od lat podbija polski show-biznes kolejnymi projektami. Doskonale też wie, w jaki sposób przyciągnąć uwagę. Ostatnio znów to zrobiła, wrzucając na swój instagramowy profil odważne zdjęcie, na którym pozuje w spodniach, zasłaniając rękami górną część swojego ciała. Zdjęcie wywołało niemałe emocje, pojawiła się nawet lawina komentarzy, jakoby aktorka "nie miała wstydu". Okazuje się jednak, że Julia Wieniawa wzięła udział w ważnej akcji. Ujawniła nam szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa ujawniła szczegóły swojej odważnej sesji zdjęciowej

Julia Wieniawa wzięła udział w odważnej sesji. Ludzie pisali "zero wstydu"

Jakiś czas temu Julia Wieniawa dołączyła do akcji zwalczania raka piersi. W rozmowie z nami ujawniła, jak się czuła, biorąc udział w odważnej sesji zdjęciowej. Podkreśliła, że zależało jej na tym, by przyciągnąć uwagę, a tym samym uświadomić jak najwięcej ludzi, jak w prosty sposób można zadbać o profilaktykę raka piersi i uratować swoje życie. Zdjęcia Julii Wieniawy znajdziecie w galerii na górze strony.

- (...) Jednak byłam też bardzo mocno zakryta, ale to chodzi o przyciągnięcie uwagi. Ja jestem też aktorką, więc ciało to jest narzędzie mojej pracy. Nigdy nie brałam udziału w żadnej sesji typu "Playboy" i nie mam raczej takich pomysłów i zamiarów. W momencie, kiedy mogę tego typu postem tak naprawdę nic nie pokazać, bo te zdjęcia są bardzo zakryte, ale jednak kontrowersyjne, bo chyba nie mam na sobie bluzki albo stanika - zaczęła Julia Wieniawa i odniosła się również do komentarzy ludzi, którzy pisali, że "nie ma wstydu".

- Zero wstydu, tak ja nie mam wstydu już. Tyle lat w tej branży pozbawiło mnie całkowicie jakiekolwiek wstydu. A tak zupełnie serio, no to wiem, że mogę właśnie przyciągnąć uwagę (...) ludzie sobie to szerują, a w opisie jest ważna informacja, dotycząca regularnego badania piersi i świadomości raka piersi, bo mamy teraz październik, "Różowy październik", niech ten post i ten dzisiejszy wywiad będzie dla was przypominajką, żeby pójść do lekarza i się zbadać albo zrobić samobadanie własnymi rękami, albo pójść do lekarza i najlepiej zrobić USG - podkreśliła Julia Wieniawa. Cały wywiad z aktorką możecie przesłuchać powyżej w materiale wideo.