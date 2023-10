Zagraniczne media donoszą, że Meryl Streep i Don Gummer postanowili się rozstać. Małżeństwo z 45-letnim stażem od sześciu lat ma być w separacji. Informacje potwierdził rzecznik legendarnej aktorki. Para ostatni raz była widziana razem publicznie w 2018 roku, na ceremonii rozdania Oscarów.

Meryl Streep i Don Gummer od lat żyją w separacji. "Wybrali życie osobno"

Ta informacja może dla wielu być naprawdę szokująca, ponieważ aktora i rzeźbiarz od wielu lat uchodzili za idealne małżeństwo. Co więcej, Meryl Streep była widziana w tym tygodniu na rozdaniu nagród Princesa de Asturias Awards 2023 z obrączką na palcu. Wypowiedź jej rzecznika nie zostawia jednak żadnych złudzień.

Don Gummer i Meryl Streep są w separacji od ponad sześciu lat i chociaż zawsze będą się o siebie troszczyć, wybrali życie osobno - potwierdził rzecznik gwiazdy cytowany przez Page Six.

Streep i Gummer mają czworo dzieci i pięcioro wnucząt

Meryl Streep i Don Gummer doczekali się czworga dzieci: piosenkarza Henry’ego Wolfe’a oraz aktorek Mamie Gummer, Grace Gummer i Louisy Jacobson. Mają też już pięcioro wnucząt. Przez lata żyli wspólnie w ich posiadłości w Connecticut, w cichej miejscowości Salisbury. W lipcu 2020 roku Meryl Strepp kupiła za cztery miliony dolarów dom w kalifornijskiej Pasadenie. Streep poznała Gummera w 1978 roku, gdy opłakiwała śmierć swojego chłopaka Johna Cazale, który zmagał się z rakiem płuc. Jeszcze w tym samym roku aktorka wyszła za rzeźbiarza. O ich małżeństwie niewiele było wiadomo, ponieważ bardzo starali się chronić życie prywatne przed opinią publiczną. Często pojawiali się jednak na oscarowych galach. Przypomnijmy, że legendarna gwiazda trzykrotnie zdobyła Oscara, za role w filmach: "Sprawa Kramerów", "Wybór Zofii" i "Żelazna dama". Łącznie była nominowana aż 21 razy, co jest absolutnym rekordem w historii Amerykańskiej Akademii Filmowej. Na temat patentu na wieloletnie małżeństwo wypowiedziała się w 2002 roku, w wywiadzie dla magazynu "Vogue". "Dobra wola i chęć ugięcia się, i zamknięcia się od czasu do czasu (...). Nie ma planu działania, jak założyć rodzinę. Zawsze są to ogromne negocjacje. Mam jednak holistyczną potrzebę pracy i posiadania w życiu ogromnych więzi miłości" - podkreśliła Meryl Streep.