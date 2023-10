Anna Lewandowska słynie z ogromnego zamiłowania do sportu i wielkiego zaangażowania, z jakim podchodzi do nowych zajęć. Po przeprowadzce do Barcelony żona Roberta Lewandowskiego odnalazła kolejną pasję, którą dołączyła do planu treningowego i już od ponad roku trenuje bachatę. Na jej instagramowym profilu często pojawiają się nagrania prosto z sali treningowej, jednak te raczej nie cieszą się zbyt dużą aprobatą. Tym razem Anna Lewandowska zaprezentowała się w całkowicie nowym stylu.

Anna Lewandowska eksperymentuje z nowym stylem tańca. Komentarze zaskakująco pozytywne

Anna Lewandowska wybrała się na zajęcia do nowego trenera tańca, a na sali towarzyszyła im tylko jedna kursantka. Dzięki temu mama Klary i Laury Lewandowskich mogła wyciągnąć jak najwięcej informacji i rad. "Oczywiście podzieliła się efektami po zajęciach i opublikowała nagranie fragmentu choreografii. Nie kryła zachwytu. Uwielbiam odkrywać nowe style taneczne i poznawać tancerzy z pasją - dziś zajęcia z Loko" - pisała na Instagramie.

Równie pod wrażeniem byli fani Anny Lewandowskiej. W komentarzach można było przeczytać, że mimo iż udała się dopiero na jedne z pierwszych zajęć, bardzo dobrze sobie poradziła. "Fajnie, bardzo rytmicznie.", "Zdecydowanie twój styl, Aniu.", "No teraz to mi się nawet podoba. Fajnie." - pisali internauci. Inni z kolei stwierdzili, że idzie jej znacznie lepiej, niż podczas bachaty. Zdjęcia z ostatniego treningu Lewej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Fani nie przepadają za bachatą Lewandowskiej. Tak żona Roberta Lewandowskiego reaguje na nieprzyjemne komentarze

Anna Lewandowska niejednokrotnie doświadczyła internetowego hejtu, a "fani" potrafią wręcz zarzucić jej wprost, że rzekomo "nie umie tańczyć". Ona się tym jednak nie przejmuje. W jednym z wpisów na Instagramie przyznała, że dopiero się uczy, a co za tym idzie, nie ma szans na to, aby wyglądać jak profesjonalistka. "Oczywiście, że kocham treningi, które są moją pracą, całym życiem, ale taniec jest moją nową pasją i być może nie wychodzi mi to tak, jak by tego niektórzy oczekiwali, czyli po roku powinnam tańczyć niczym zawodowy tancerz (jest to po prostu niemożliwe). Kocham to i będę się tym dzielić. A już wkrótce mam nadzieję, że będę mogła was zapraszać to moich nowych projektów... Bo tańczyć może każdy, w każdym wieku i to jest piękne!"