Grażyna Szapołowska to polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Zadebiutowała w wieku 18 lat w Teatrze Dolnośląskim rolą Rusałki w "Legendzie". Laureatka Orła za główną rolę kobiecą w filmie "Pan Tadeusz". Prywatnie związana jest z przedsiębiorcą Erykiem Stępniewskim. Mieszka w Warszawie w Aninie.

Grażyna Szapołowska jest ikoną. Taki też jest jej dom

Grażyna Szapołowska dzięki swoim kreacjom aktorskim, fantastycznym wyczuciem stylu, naturalną gracją, elegancją i stylowi życia jak na prawdziwą gwiazdę przystało, ma status ikony. I właśnie w takim stylu ma urządzony dom. Jej gniazdko jest urządzone w eleganckim, lecz lekko artystycznym stylu. Nie brakuje w nim obrazów i antycznych kolumn. W salonie znajduje się duża, czerwona, skórzana sofa, na której aktorka położyła narzutkę w nadruk zebry. Widać, że aktorka jest wielką fanką bibelotów, w których miejsce jest w wyglądających na antyczne drewnianych komodach. Tam ewidentnie artystka lubi spędzać czas. Dywany, książki, ceramiczne wazy - widać, że Grażyna Szapołowska jest prawdziwą artystką i kocha wszystko co piękne.

W innym pomieszczeniu z kolei znajduje się trochę mniejsza, czarna, ale też skórzana kanapa. To miejsce upodobał sobie pies artystki. Obok kanapy stoi mały, szklany stolik kawowy, na którym nie brakuje książek o sztuce i modzie. Pięknym i bardzo oryginalnym dopełnieniem tego pokoju są zielone zasłony. To z pewnością jeden z mniejszych pokoi, być może gościnnych, bo o ile w domu znajdują się podłogi, tak tutaj widoczne są płytki, więc można podejrzewać, że mieści się on w piwnicy albo po prostu na niższym piętrze.

Sypialnia z kolei to oaza spokoju i zupełnie inny wystrój. Drewniana podłoga w jodełkę idealnie współgra z dużym, szarym łóżkiem, ogromnym lustrem, białymi ścianami i czarną szafką nocną. Na podłodze leży szary dywanik, a całości dopełnia szare krzesło - wiadomo, że takie krzesło do szybkiego zrzucenia rzeczy znajduje się niemalże w każdym polskim domu. Więcej zdjęć wnętrz Grażyny Szapołowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Tak mieszka najprawdziwsza ikona!