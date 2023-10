Anja Rubik przez lata kariery i współpracę z największymi modowymi markami wyrobiła sobie status supermodelki i zyskała międzynarodową rozpoznawalność. W tej branży świetnie radzi sobie także wiele innych Polek, a jedną z nich jest znana z programu "Top Model" Karolina Pisarek. Choć swojej edycji nie wygrała, zajmując ostatecznie drugie miejsce, Pisarek cały czas sukcesywnie rozwija karierę w modelingu.

Anja Rubik o Karolinie Pisarek. Trzyma za nią kciuki

Anja Rubik "Top Model" pojawiała się kilkukrotnie, gdzie miała okazję oceniać postępy uczestników. W rozmowie z Plotkiem przyznała jednak, że w formacie ostatecznie moda schodzi na drugi plan. - Jest to program telewizyjny, więc to jest większy show - stwierdziła. Rubik dodała także, że nowe odcinki programu ogląda rzadko, bo zwykle nie ma na to czasu, gdy przebywa w Polsce. Supermodelka śledzi jednak karierę Karoliny Pisarek i trzyma za nią kciuki. Przyznała jednak, że przed uczestniczką "Top Model" jeszcze daleka droga. - To są początki. Bardzo się cieszę, że kolejna Polka zaczyna pracować tak dobrze. Śledzę, dochodzą do mnie różne informacje, bardzo jej kibicuję (...). Ale najważniejsze wyzwanie przed nią. Jeżeli będziemy nadal o niej mówić za pięć lat, to będzie gigantyczny sukces - tłumaczy supermodelka. Rubik wyjawiła także, że ważne, aby Pisarek była pracowita i rozumiała ten biznes. A co jej radzi?

Żeby się nie poddawała (...), żeby dobierała takich agentów, którzy w nią wierzą. (...). Żeby nie imprezowała, pracowała, podchodziła do biznesu i swojej pracy bardzo profesjonalnie - podsumowuje Rubik.

Karolina Pisarek skonfliktowała się z Małgorzatą Leitner

Agentką Karoliny Pisarek przez wiele lat była Małgorzata Leitner. Połączyły je nie tylko kwestie zawodowe, ale także bliska przyjaźń. W kuluarach w pewnym momencie zaczęto mówić o konflikcie między modelką i jej agentką, aż w końcu w czerwcu tego roku Pisarek poinformowała, że zakończyła współpracę z Leitner. Tymczasem 17 października była agentka uczestniczki "Top Model" zamieściła nagranie, na którym Pisarek opowiada o niej w superlatywach. Zasugerowała, że wideo powstało w 2023 roku. Zirytowana Pisarek zareagowała na nie błyskawicznie, prostując, że filmik został nagrany rok wcześniej, kiedy jeszcze faktycznie łączyły ją zawodowe relacje z Małgorzatą Leitner. O całej sprawie pisaliśmy tutaj. Całą wypowiedź Anji Rubik znajdziecie natomiast w materiale wideo na górze strony.