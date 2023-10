Julia Wieniawa gdy po raz pierwszy pojawiła się na czerwonym dywanie u boku Antka Królikowskiego, momentalnie wywołała szum. W ciągu kolejnych kilku lat zdążyła zagrać w kilku filmach, serialach, wydać płytę, koncertować na najważniejszych festiwalach w Polsce i dorobić się też pokaźnego fanbase'u. Na samym tylko Instagramie obserwuje ją ponad dwa miliony użytkowników.

Tak duże zasięgi generują nie tylko ogromne zarobki z reklam (Julia wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że to właśnie z nich ma najwięcej pieniędzy - red.), co pozwoliło jej m.in. na zakup trzech mieszkań w Warszawie, ale także może przysłużyć się do pomocy potrzebującym. Aktorka doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego gdy tylko może - udostępnia na stories różne zbiórki. Ostatnio promowała zbiórkę funduszy na leczenie polskiej modelki, która ucierpiała w wyniku groźnego wypadku w Czechach, o czym pisaliśmy.

Niedawno celebrytka pojawiła się na evencie Sexed.pl, promowanym przez Anję Rubik. Tam też pojawiła się ekipa Plotka. Wieniawa musiała odpowiedzieć na pytanie "jaka była pierwsza reakcja jak zobaczyła newsa o tym zdarzeniu". Julia łamiącym się głosem przyznała, że była wstrząśnięta tragedią, która przytrafiła się 25-letniej Marii. Wyobraziła sobie nawet siebie w podobnej sytuacji. Więcej zdjęć Julii Wieniawy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Napisał do mnie mój znajomy, czy mogłabym udostępnić tę zbiórkę. Ja osobiście nie znam Marii, ale jak tylko zobaczyłam jej historię, to serce mi pękło. To jest ogromna tragedia. Dla każdego byłaby to taka tragedia, ale jeszcze dla osoby, która pracuje twarzą, jest modelką, z dużymi sukcesami, nagle odebrane jest ci to wszystko. Strasznie mnie to dotknęło, bo wyobraziłam sobie, jakby mi się to przytrafiło. Coś strasznego. Łamie mi się głos jak nawet o tym myślę. Bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że takie wielkie nagłośnienie tej zbiórki pomoże jej wrócić do zdrowia i mam nadzieję, również do zawodu - powiedziała Julia.