Jacek Jelonek regularnie spotykał się z Beatą Tyszkiewicz. Wiele jej zawdzięcza

Drogi Beaty Tyszkiewicz i Jacka Jelonka przecięły się w 2011 roku. Model pracował wtedy jako producent sesji zdjęciowych w nieistniejącym dziś magazynie "Gala". W jednym z numerów gwiazdą okładkową była legenda kina i tytułowy "Prince Charming" z show TTV, miał okazję odpowiadać za jej fotografie. Dziś okazuje się, że od razu zapałali do siebie sympatią. Po zdjęciach nie poszli w swoją stronę, jak to zazwyczaj bywa w show-biznesie. Aktorka zaczęła utrzymywać kontakt z modelem i regularnie się z nim spotykała. Dzięki niej Jelonek mógł spełnić swoje marzenia.

Beata Tyszkiewicz pomogła Jackowi Jelonkowi. Spotykali się regularnie

Jacka Jelonka wzięło na wspomnienia. W nowym wpisie w mediach społecznościowych wspomniał o czasie, gdy ponad dekadę temu pracował jako producent sesji zdjęciowych. Przy okazji pokazał swoje ulubione okładki w "Gali", za które odpowiadał. "Z każdą z tych okładek wiąże się zupełnie odrębna, bardzo barwna historia, którą może kiedyś opowiem. Nie sposób wymienić wszystkich zaangażowanych osób pracujących przy powstaniu tych sesji... mam nadzieję, że mi wybaczycie! Przybijam wirtualną piątkę z każdym z was!" - napisał Jacek Jelonek na Instagramie. Nasz dziennikarz poprosił go o wspomnienie związane z Beatą Tyszkiewicz, bo na sklejce Jelonka z okładkami dwutygodnika, znalazła się też okładka z legendarną aktorką. Okazuje się, że gwiazda dała Jelonkowi wiele wiary w siebie. Dzięki niej jego kariera modela za granicą nabrała tempa. Kto wie, czy gdyby nie ona, Jelonek pokusił by się, by spróbować swoich sił na chińskim rynku.

Przecudowna kobieta! Poznaliśmy się na sesji okładkowej z okazji urodzin "Gali" i od tamtego momentu raz na dwa tygodnie spotykaliśmy się na kawę i ciastko. I to w sumie dzięki pani Beacie i jej namowom wyleciałem do Chin na kontrakt - napisał Jacek Jelonek na Instagramie.

Jacek Jelonek poznał ukochanego w telewizji. Z Oliwerem Kubiakiem stworzył szczęśliwy dom

Gdy Jacek Jelonek pracował za granicą jako model, mieszkał w Chinach, Mediolanie i Dubaju. Wiodło mu się różnie. - To była ruletka, w jednym sezonie nie zdobyłem podczas fashion weeku żadnego kontraktu, a w kolejnym pracowałem codziennie. Poznałem fantastycznych ludzi, nauczyłem się języków i wiem, jak smakuje porażka - mówił Jacek Jelonek w rozmowie z "Party!". W 2021 model wziął udział w programie "Prince Charming". W tym reality show, trzynastu mężczyzn zabiegało o względy głównego bohatera, którym był nikt inny jak Jelonek. Model znalazł w nim miłość swojego życia. Dzięki programowi związał się z Oliwerem Kubiakiem, z którym jest do dzisiaj. Rok temu wziął udział w "Tańcu z Gwiazdami", a jego udział przeszedł do historii. Jako pierwszemu mężczyźnie w Polsce, udało mu się stworzyć parę jednopłciową. Jego tanecznym partnerem był Michael Danilczuk. Zajęli drugie miejsce. Zdjęcia Jelonka z ukochanym chłopakiem znajdziecie w galerii na górze strony.