Anja Rubik to prawdziwy skarb dla polskiego rynku mody. Jako 13-latka podpisała kontrakt z pierwszą agencją, a już dwa lata później zadebiutowała na paryskim tygodniu mody, który jest uważany za jedno z najważniejszych wydarzeń każdego roku. Warto jednak zaznaczyć, że ta branża jest o tyle specyficzna, że wymaga osób o konkretnym typie urody. Niestety, nie wszyscy to rozumieją i rzucają nieprzemyślane komentarze na temat wagi.

Anja Rubik słyszy niemiłe komentarze na temat wagi. To ją najbardziej boli

Anja Rubik od lat podbija światowy rynek mody. Wiadomo, że w tej branży liczy się wygląd, a najbardziej pożądanymi przez projektantów są szczupłe i wysokie dziewczyny o wyróżniającej się urodzie. Do tego grona należy polska super modelka, która przez swoją sylwetkę często otrzymuje komentarze, gdzie określa się ją, jako "za chudą". W rozmowie z Plotkiem zdradziła, że bardzo bolą ją to boli i nie jest w stanie zaakceptować wmawiania sobie choroby.

Na początku mnie to bolało, bo jeśli już jestem szczupła, a nie chuda. Naturalnie mam bardzo szybki metabolizm i łatwo tracę na wadze. Śmieję się nawet, że kichnę i od razu mam dwa kilogramy mniej. Dużo ćwiczę, ale po to, żeby nabrać masy mięśniowej i być większą. "Chudość" mnie aż tak nie obraża, ale gorzej kiedy zaczynają się tematy anoreksji, bo to mnie bardziej boli, ale nie z racji mnie. To jest bardzo poważna choroba i to pokazuje ignorancję, brak wiedzy na temat zaburzeń. (...) Nazywanie kogoś chudym, jest tym samym co nazywanie kogoś grubym. Jest to nieprzyjemne - tłumaczyła Anja Rubik w rozmowie z Plotkiem.

Anja Rubik dziesięć lat temu nie wierzyła w diety. Coś się zmieniło?

-Jem wszystko, nie mam jakieś specjalnej diety, to znaczy jestem wegetarianką, ale oprócz tego jem i chleb i słodycze - mówiła Anja Rubik prawie dziesięć lat temu w rozmowie z Plotkiem. Podczas ostatniego wywiadu dowiedzieliśmy się, że od tego czasu wiele się nie zmieniło. Modelka wciąż nie wierzy w to, że na co dzień trzeba trzymać ścisłą dietę, aby utrzymać formę. Stara się niczego sobie nie odmawiać, a co więcej pilnuje, żeby nie pomijać posiłków w ciągu dnia.

Nie wierzę w diety, bo w momencie kiedy ja sobie czegoś zabronię, to od razu chcę to zjeść. Nie mam diety, bo u mnie to polega na tym, żeby nie zapominać o posiłkach. W momencie, kiedy ja pominę jeden posiłek to od razu tracę na wadze. Taka zdrowa dieta, z rozumem, kiedy ktoś zje coś więcej na kolację, to śniadanie czy kolejna kolacja może być trochę lżejsza. Absolutnie się nie głodzimy, jemy dużo zdrowych rzeczy - owoce, warzywa, shake - w moim przypadku dużo proteinowych, żeby wszystko zbalansować - dodała.

Wypowiedziała się między innymi na temat "Top Model", kariery Karoliny Pisarek, rozwodu i konkursu Maty. Wspomniała też o tym, jaki "żart" rzucono wobec niej na temat wagi, kiedy rozstawała się Sashą Kneziviciem.