Magdalena Boczarska obecnie jest na świeczniku z uwagi na głośną premierę "Różyczki 2", gdzie miała okazję wcielić się w główną rolę Joanny Warczewskiej. Udziela dużej ilości wywiadów, gdzie nie tylko ujawnia kulisy produkcji, ale i prywatnego życia oraz największe sekrety. W programie "Sobota z Odetą" ujawniła, jak dba o sylwetkę.

Mateusz Banasiuk zaraził Magdalenę Boczarską miłością do tej dyscypliny. Ma wrodzony talent

Na instagramowym profilu Magdaleny Boczarskiej od jakiegoś czasu można zobaczyć zdjęcia prosto znad zalewu, gdzie pozuje z deską. Nie było to jednak chwilowe urozmaicenie czasu podczas wakacji. Nawet przy niskich temperaturach wybiera się treningi, do których zachęcił ją ukochany Mateusz Banasiuk. Razem jeżdżą nad Zegrze i tam szkolą umiejętności w wakesurfie. W rozmowie z Odetą Moro zdradziła, że ma do tego wrodzony talent.

W połowie sierpnia mega zakochałam się w wakesurfie. Mój Mateusz, który jest absolutnym sportowym zwierzęciem mnie w to wciągnął. Okazało się, że robi mi to bardzo dobrze na głowę, a do tego okazało się, że mam jakiś talent w tym kierunku. Bardzo mnie to resetuje, a to jest tylko 40 minut od domu nad zalewem Zegrzyńskim. Nie trzeba wyjeżdżać na ocean, można pływać nad Zegrzem. Nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór na wodę, a do niej się czasem wpada. Jest łódka i ona ciągnie za sobą deskę - mówiła Magdalena Boczarska o swojej nowej pasji w rozmowie z Odetą Moro.

Magdalena Boczarska jest sportowym świrem. Wiadomo, jak dba o sylwetkę

Co jednak warto zaznaczyć, sport w życiu Magdaleny Boczarskiej nie jest niczym nowym. Partnerka Mateusza Banasiuka trenuje od bardzo dawna i znajduje sposoby, na to, aby sobie to urozmaicić. Nie ma dla niej żadnych wymówek, aby zrezygnować z aktywności fizycznej. -Sport w mimo życiu obecny od bardzo dawna, od dobrych "nastu" lat. Nawet jak się Henio urodził to trenowałam w domu na macie i traktowałam go jako obciążnik, był to też element naszej wspólnej zabawy i spędzania razem czasu. Ja sport bardzo lubię, jestem bardzo sportowym typem - zdradziła Boczarska. Zdjęcia Magdaleny Boczarskiej uprawiającej sporty znajdziesz w naszej galerii na górze strony.