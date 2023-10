Maryla Rodowicz zmartwiła ostatnio swoich fanów. Legendarna wokalistka z powodu zapalenia oskrzeli zmuszona była odwołać ostatnie weekendowe koncerty. "Dla wokalisty choroba gardła to dramat. U mnie to idzie ekspresowo, ból gardła, krtani, tchawicy i oskrzela. Ból i rozrywający kaszel" - pisała piosenkarka dopiero co w mediach społecznościowych. Jak dziś się czuje? Gwiazda zdradziła to Plotkowi.

Maryla Rodowicz opowiada o chorobie. Mówi, jak się czuje po zapaleniu oskrzeli

Choć zazwyczaj fani Maryli Rodowicz są wyrozumiali, zdziwili się, że po odwołaniu koncertów przez chorobę pochwaliła się pójściem na niedzielne wybory. Gwiazda szybko pospieszyła z wyjaśnieniami. "W niedzielę poszłam na wybory, spełnić swój obowiązek, niezależnie od stanu. No, ale w końcu głosuje się ręką, a nie gardłem. Przykro mi, że zawiodłam fanów. Wierzcie mi, uwielbiam stać na scenie i śpiewać dla mojej publiczności" - napisała w mediach społecznościowych. Jak się dzisiaj czuje? Dla wszystkich fanów piosenkarki mamy doskonałą wiadomość. Nastąpił w końcu zwrot akcji i wszystko, co najgorsze, jest już za Marylą.

Choroba już sobie poszła. Jestem zdrowa jak rybka - poinformowała Plotka Maryla Rodowicz.

Dieta Maryli Rodowicz. Nie ukrywa, jak schudła

Niedawno media rozpisywały się, że Maryla Rodowicz zrzuciła 20 kilogramów. Piosenkarka nie chce jednak na tym poprzestać. Po operacjach ortopedycznych z ostatnich lat musi się oszczędzać. Nie ukrywa, dlaczego postanowiła się odchudzać. "Chodziło mi o to, żeby odciążyć stawy kolanowe, też, żeby lepiej wyglądać, nosić lepsze kostiumy, mieścić się w stare ciuchy" - ujawniła Pomponikowi. Piosenkarka chciałaby zrzucić jeszcze co najmniej kilka kilogramów. "Będzie jeszcze mniej. Teraz jest 20 kilogramów mniej, ale jeszcze (chcę schudnąć - red.) co najmniej pięć kilogramów. Wtedy zobaczę, jak będzie wyglądać twarz" - dodała artystka. Zaprzeczyła także plotkom, jakoby miała stosować preparaty odchudzające i zdradziła, że zamiast nich korzysta z diety pudełkowej. Dużo zdjęć Maryli Rodowicz - w tym najnowsze - znajdziecie w galerii na górze strony.

