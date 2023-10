Julia Wieniawa należy do jednych z najbardziej znanych gwiazd w Polsce. Rozwija się aktorsko i wokalnie, a na samym Instagramie zgromadziła 2,1 mln obserwatorów. Nie milczy poza tym w ważnych sprawach. Z racji eventu Sexed.pl w kolaboracji z marką Uber, zapytaliśmy się aktorki o jej codzienność, a mianowicie o poruszanie się po warszawskich ulicach. Czy taka gwiazda jak Julia Wieniawa korzysta jeszcze z transportu publicznego?

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa vs. transport publiczny

Julia Wieniawa o komunikacji miejskiej. Bywało nieprzyjemnie

Artystka wyznała, że jako osoba od dawna mieszkająca w stolicy, poruszała się komunikacją miejską całe życie. Jak ta kwestia wygląda obecnie? - Teraz nie za bardzo [korzystam z transportu publicznego - przyp. red.] z tego powodu, bo czuję się strasznie obserwowana w komunikacji miejskiej. Miałam takich parę przypadków, jak jechałam metrem, to rzeczywiście byłam pewnego rodzaju "atrakcją" - wyznała Wieniawa w rozmowie z nami. Czasami jednak gwiazda robi wyjątek i przemieszcza się metrem bądź tramwajem. Ponadto Wieniawa przedstawiła, jak wygląda ta kwestia na co dzień.

Szczerze mówiąc najczęściej poruszam się uberem czy taksówką, tak mi jest najszybciej. Do pracy mam zazwyczaj zamawiany transport z produkcji - doprecyzowała gwiazda.

Julia Wieniawa marzy o zamieszkaniu w miejscu, w którym raczej komunikacji miejskiej nie będzie

Podczas premiery "Chłopów" aktorka zdradziła nam plany na daleką przyszłość. Co zaskakujące, jej wizja nie jest związana z show-biznesem i życiu w dużym mieście. Wręcz przeciwnie - Wieniawie marzy się wiejski krajobraz. - Bardzo chciałabym kiedyś skończyć na wsi - zdradziłam nam gwiazda. Kiedy zatem nastąpi taka przeprowadzka? - Zależy, w jakim wieku pójdę na emeryturę. Myślę, że z moimi ambicjami, pracoholizmem, to nie będzie szybko, ale chyba każdy tak trochę ma, że jego finalnym marzeniem jest zamieszkać na wsi, z gromadką dzieci, psów albo kotów, albo innych zwierząt - odpowiedziała aktorka. Cała rozmowa dostępna jest tutaj, zaś po zdjęcia Wieniawy zapraszamy do galerii.