Maja Bohosiewicz należy do grona kobiet, które nie mają problemu z pokazywaniem swojej prywatności. Popularna aktorka świetnie czuje się jako influencerka i trzeba przyznać, że doskonale odnajduje się w tej właśnie roli. Świadczą o tym regularnie publikowane posty na Instagramie i łatwość w występowaniu przed obiektywem smartfona. Tym razem w mediach społecznościowych Mai pojawiła się informacja o tym, że już niebawem czeka ją kolejna przeprowadzka. Hacjenda wygląda jak z bajki.

Maja Bohosiewicz już niebawem zmieni miejsce zamieszkania. W nowym domu aż chce się przebywać

Jeden z najnowszych materiałów na instagramowym koncie Mai Bohosiewicz wywołał ogromne zainteresowanie wśród internautów. Wszystko za sprawą zdjęcia, które opublikowała aktorka. Do fotografii zapozowała z ukochanym pod rękę, lecz to nie oni skupili na sobie całą uwagę. Na pierwszy plan wysunął się dom, który został zaprojektowany w typowo hiszpańskim stylu. Białe ściany i drewniane wejście przywodzi na myśl typowo letnie obrazy. Na uwagę zasługuje także egzotyczna roślinność. Po lewej stronie widać misternie przystrzyżone drzewo i pokaźnych rozmiarów krzak. Całość wygląda naprawdę bajkowo. W połączeniu z błękitem nieba nie ma wątpliwości, że to prawdziwa esencja hiszpańskiego stylu.

Będzie pięknie. Tu się wyklepie. Tam się da tapetę. Jakoś to będzie - napisała na swoim instagramowym koncie Maja Bohosiewicz.

Maja Bohosiewcz pochwaliła się nowym domem. Internauci nie szczędzili jej ciepłych słów

Pod fotografią opublikowaną przez Maję Bohosiewicz niemal natychmiast zaroiło się od komentarzy. Większość z nich była wyjątkowo ciepła. Obserwatorzy aktorki nie mogli przestać zachwycać się typowo wakacyjnym widokiem. Warto zaznaczyć, że to nie pierwsza nieruchomość w Hiszpanii, którą zajmie Maja Bohosiewicz. Internauci zaczęli dopytywać Bohosiewicz, czy zdecydowała się na zmianę domu, bo poprzedni się nie sprawdził. Ta jednak wyjaśniła, że poprzedni dom "był tylko na chwilę". Niektórzy zarzucili Mai Bohosiewicz zbędny konsumpcjonizm, z uwagi na materiały, które zostały użyte na remont "tymczasowego domu". "Myślę, że żeby żyło się miło warto było włożyć ten czas i prace w to. Zużyłam kilka rolek tapet i dwa wiadra farb - nie są to ani wielkie koszta, ani wielka szkoda dla środowiska, ale rozumiem ze dla wielu osób byłoby to niezrozumiałe. Ja chciałam zrobić coś z niczego i zrobiłam" - odpowiedziała na Instagramie. Aktorka wyjechała z Polski kilka miesięcy temu i jak widać za granicami kraju, czuje się jak ryba w wodzie. Wcześniej mieszkała Dubaju. "Marzenia się ma i marzenia się spełnia. Cudowności", "Zazdroszczę. Cieszę się, niech się wam darzy na nowym!", "Super! Najważniejsze, że udało się znaleźć nowy dom".