Robert Moskwa od niemal 20 lat wciela się w Artura Rogowskiego w serialu "M jak miłość". Mimo że nie znika z ekranów telewizorów, to jednak unika medialnego rozgłosu. Rzadko bywa na salonach, nie pojawia się na okładkach, nie bierze udziału w żadnych skandalach czy internetowych dramatach. Na jego instagramowym profilu nie znajdziemy licznych prywatnych kadrów, choć ostatnio aktor zrobił wyjątek i pokazał córkę. Posypała się lawina komentarzy.

Robert Moskwa pokazał córkę. To rzadkość

Robert Moskwa jest dumnym ojcem dwóch córek, które są przyrodnimi siostrami. Pierwsza córka Paulina to owoc miłości aktora z jego pierwszą żoną. Po rozstaniu Robert Moskwa został mężem Patrycji Cieślak, z którą ma córkę Nadię urodzoną w 2017 roku. W 2018 roku para się rozstała. Paulina jest już dorosła i niedawno wyszła za mąż. Choć ceremonia odbyła się w sierpniu, to dopiero teraz aktor postanowił podzielić się tym faktem ze swoimi fanami na Instagramie.

Gwiazdor "M jak miłość" opublikował na swoim profilu serię zdjęć ze ślubu córki. Na fotografiach możemy podziwiać, jak czule obejmuje córkę i wpatruje się w jej oczy. Ona robi to samo i przy okazji szeroko się uśmiecha, promieniejąc szczęściem. Widać też, jaką suknię ślubną wybrała - miała na sobie kreację z koronkowym gorsetem i rozkloszowanym dołem. Do tego rozpuściła włosy i lekko je pofalowała. Wyglądała bardzo naturalnie. Na pozostałych zdjęciach możemy zobaczyć ją u boku równie szczęśliwego i uśmiechniętego męża.

"No, to się pochwalę szczęściem do tej pory skrywanym: 03.08.2023 moja kochana córeczka" - napisał Robert Moskwa. W komentarzach nie zabrakło zachwytów i licznych gratulacji od fanów i znajomych z branży. "Gratulacje" - napisał Marcin Mroczek. "Piękna para, wszystkiego dobrego, gratulacje", "Czyli zyskał pan syna - gratulacje dla młodej pary", "Piękna córka" - pisali oczarowani internauci. Przeczytaj także: Robert Moskwa wyprowadził się od żony. "Próbował ratować małżeństwo". Tabloid zdradził nawet JAK