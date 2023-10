Dariusz Gnatowski zasłynął dzięki między innymi roli Boczka w serialu "Świat według Kiepskich". Zdobył wskutek występowania w tej produkcji wierne grono fanów, którzy byli zdruzgotani wieścią o śmierci aktora w 2020 roku. Niestety córka artysty nie zdążyła pożegnać się z ojcem, o czym napisała w mediach. Z racji trzeciej rocznicy śmierci Gnatowskiego przypominamy o tym, kim jest Julia Gnatowska.

Dariusz Gnatowski odszedł trzy lata temu. Co wiadomo jego córce?

O przyczynie odejścia aktora postanowiła wspomnieć jego ukochana córka w mediach. - Zmiażdżył go COVID. Proszę, uważajcie na siebie i swoich bliskich, czasem daleko znaczy bezpiecznie. Zamiast kwiatów, serduszek, łańcuszków i postów, jeśli macie możliwość, wspierajcie walkę z wirusem w Polsce - datkami, wolontariatem albo tylko dystansem, maseczką i płynem Dziękuję ekipie Szpitala im. Dietla i panom z karetki, niestety ja nie dojechałam na czas - oznajmiła Julia Gnatowska, która obecnie ma 28 lat. Jedyna córka aktora przyszła na świat w 1995 roku. Jest bardzo podobna do ojca i miała z nim świetne relacje. Ich wspólną pasją było czytanie książek. Co z kolei z kwestią aktorstwa u Gnatowskiej? Córka aktora nie poszła w jego ślady, w odróżnieniu od wieli dzieci polskich aktorów. Zainteresowała się za to fotografią. Jeżeli chodzi o wykształcenie Julii Gnatowskiej, to skończyła ona studia historyczno-kulturalne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony.

Dariusz Gnatowski i jego grób. W jakim jest stanie?

Aktora pochowano na krakowskim cmentarzu. Na Instagramie "Zasłużyli na pamięć" możemy zobaczyć aktualne zdjęcia nagrobka Gnatowskiego. Aktor spoczywa w rodzinnym grobie, na którym nie brakuje kwiatów oraz zniczy. Do wyglądu tego miejsca są jednak pewne zastrzeżenia ze strony fanów aktora. "Byłem ostatnio na tym grobie. Trochę zaniedbany"; "Strasznie zniszczony jak na trzyletni nagrobek" - możemy przeczytać w sieci. Jeden z internautów podzielił się ponadto ciekawą obserwacją. "Gnatowski jest dochowany do innej osoby już pochowanej w 1994 roku" - wspomniał. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj, a po zdjęcia aktora zapraszamy do galerii.