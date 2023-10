Jarosław Jakimowicz w końcu się doigrał. Najpierw został z hukiem wyrzucony z TVP po tym, jak koleżanki po fachu nie chciały z nim współpracować przy programie "W kontrze", a później złożyły skargi. Sam zainteresowany nie widzi problemu w swoim zachowaniu, a o zwolnieniu z TVP mówi jako o spisku uknutym przeciwko niemu. "Ja wam powiem, co mnie boli. Boli mnie to, że idąc do pracy, do której szedłem zgodnie z moimi przekonaniami [...], szedłem z przekonaniem, że osoby, z którymi pracuję, mają dokładnie takie wartości, ten sam cel im przyświeca, czyli dobro Polski. Wy nie rozumiecie, dlaczego te zmiany w telewizji zachodzą? Naprawdę nie rozumiecie?" - pytał retorycznie. Tak jak potrafił wytłumaczyć sobie zwolnienie z TVP, tak teraz próbuje wyjaśnić, dlaczego ekspresowo zakończyła się jego przygoda z prawicowym portalem Prawy.pl.

Jarosław Jakimowicz znów zwolniony? Na Instagramie chaotycznie wyjaśnia, co się stało

Jarosław Jakimowicz w sierpniu poinformował, że zaczyna pracę jako gospodarz programu "Tu jest Polska" w portalu Prawy.pl, który jest powiązany z partią narodowo-chrześcijańską Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. Były pracownik TVP nie zagrzał tam jednak długo miejsca. Poprowadził raptem cztery odcinki, a od miesiąca nie widać go już przed kamerami formatu. Szerzej pisaliśmy o tym TUTAJ. Po tym, jak media zaczęły rozpisywać się o kolejnej porażce Jakimowicza, ten postanowił zabrać głos na Instagramie. To tam pokrętnie wyjaśniał, dlaczego nie ma go już w programie "Tu jest Polska". Z jego wpisu wynika, że nie zgadzał się z linią stacji dotyczącą niektórych tematów.

Nie ma argumentów, które przekonają idiotę, ale raz to napiszę dla tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Ja tam [w "Tu jest Polska" - red.] trzy rozmowy zrobiłem. Dłużej mnie tam już nie ma niż byłem - zaczął. A później wyjaśniał: [...]. Nie do pogodzenia było dla mnie podejście do trzech tematów. Trzy zagadnienia, które były nie do przeskoczenia. tzn. różnica zdań bez pola do dyskusji to: 1. aborcja, 2. in vitro, 3. Konfederacja.

Jarosław Jakimowicz przeniósł się na YouTube

Jarosław Jakimowicz obecnie nie jest związany już z żadnymi mediami. Bardzo jednak chce dalej wygłaszać swoje teorie i dzielić się kontrowersyjnymi, często szkodliwymi opiniami. Postanowił więc założyć kanał na YouTube. To właśnie tam oraz na Instagramie obraża teraz kolejne osoby. Przypomnijmy, że niedawno totalnie odleciał i atakował osoby LGBT+. Mówił o "usuwaniu z życia publicznego". Na tym nie koniec, bo uderzał w Pawła Deląga, Michała Żebrowskiego czy Rafała Trzaskowskiego. Padły skandaliczne słowa.