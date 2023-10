Maciej Kurzajewski od lat jest związany z TVP. Już w 1993 roku zaczął staż pod opieką Włodzimierza Szaranowicza. Później już jako dziennikarz sportowy na krótko zagościł w TVN, by wrócić do Telewizji Polskiej i prowadzić "Sportowy Express", a także dział sportowy w "Wiadomościach". Prowadził też przeróżne teleturnieje. Od jakiegoś czasu Kurzajewski nie jest jednak kojarzony ze sportem, ale jako współgospodarz "Pytania na śniadanie". Głośno o nim również za sprawą medialnego związku z Katarzyną Cichopek. Czy po tym, jak powstanie nowy rząd, przez co w TVP mogą nadejść duże zmiany, Maciej Kurzajewski ma powody do obaw? Jego szanse na pozostanie w Telewizji Polskiej ocenił medioznawca - dr hab. Piotr Drzewiecki.

Maciej Kurzajewski straci pracę w TVP?

Dr hab. Piotr Drzewiecki w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wypowiedział się na temat potencjalnych losów Macieja Kurzajewskiego w TVP. Według specjalisty dziennikarz nie ma powodów do radości. Medioznawca wytyka mu hipokryzję. To właśnie przez nią Kurzajewski może mieć problemy z utrzymaniem stanowiska. "Są postacie, których pozostanie będzie wywoływać kontrowersje. Myślę przykładowo o Macieju Kurzajewskim. Manifestował konserwatywny styl życia, zgodny z polityką partii, ale kłóciło się to z jego prywatnym postępowaniem, romansem i rozpadem małżeństwa, o którym wiemy z portali" - powiedział dr hab. Drzewiecki. Specjalista podkreślił przy tym: "Nie interesuje mnie jego życie prywatne, ale mimo wszystko wpływa to na jego wizerunek. Na ten dysonans, hipokryzję ludzie będą zwracać uwagę".

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zniknęli na miesiąc z "Pytania na śniadanie"

Niedawno pisaliśmy, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski aż przez miesiąc nie prowadzili wydań śniadaniówki TVP. Co ciekawe, zostali wykreśleni z grafiku w ostatniej chwili. Podobno Cichopek sama o to prosiła, co sprawiło, że na Woronicza aż huczało od plotek. Pracownicy formatu spekulowali, że Cichopek i Kurzajewski unikają pojawiania się na wizji przed wyborami (więcej na ten temat TUTAJ). Widzowie mogli zobaczyć parę w "Pytaniu na śniadaniu" dopiero 19 października. Padły wówczas znaczące słowa.