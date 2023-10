Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku w Łodzi w wieku 74 lat. Do tej pory opłakują go fani, ale przede wszystkim bliscy - żona Ewa Krawczyk czy przyjaciel i menadżer Andrzej Kosmala. Zdecydowali się oni napisać wspólną książkę o życiu artysty "Sława zniesławia. Rozmowa rzeka". Ujawnili w niej wiele nieznanych dotąd faktów i intymnych historii. Nie zabrakło również opisu przykrych doświadczeń z życia Krzysztofa Krawczyka, do których można zaliczyć zdradę jego żony. Doszło do niej, gdy muzyk i jego ówczesna wybranka mieszkali w USA.

Krzysztof Krawczyk dowiedział się o zdradzie żony. Miała romans z jego przyjacielem

Krzysztof Krawczyk do końca swojego życia był związany z Ewą Krawczyk, która była jego trzecią żoną. Wcześniej nie miał szczęścia w miłości. Jego pierwszą żoną była Grażyna Adamus. Najpierw para żyła siedem lat w nieformalnym związku i dopiero w 1969 roku zdecydowała się na ślub. Relacja jednak nie przetrwała, bo Krzysztof Krawczyk zdradził żonę z Haliną Żytkowiak, z którą wziął drugi ślub. W 1973 roku para doczekała się narodzin syna Krzysztofa Igora, a pod koniec lat 70. wyjechała do USA. To właśnie tam żona zdradziła artystę.

W książce "Sława zniesławia. Rozmowa rzeka" Andrzej Kosmala i Ewa Krawczyk wspominają, że w USA Krzysztof Krawczyk skupiał się na pracy i chciał, by ktoś pilnował jego żonę. Okazuje się jednak, że kobieta wpadła w ramiona pilnującego ją przyjaciela męża. "Nierozważny Krawczyk ściągnął do Ameryki swego przyjaciela i jemu oddał możliwość pilnowania Haliny i Krzysia. Ten pan okazał się tym słynnym gościem z piosenki "Mój przyjacielu". Junior zdążył Krawczykowi powiedzieć tylko: "Tata, a ten wujek to chodzi w nocy do łóżka mamusi i całuje ją po nóżkach" - napisał Andrzej Kosmala w książce. Gdy Krzysztof Krawczyk zdecydował się rozstać z żoną, poznał Ewę Trelko. Kobieta pracowała wtedy jako kelnerka w nocnym klubie w Chicago. Para wzięła ślub w 1986 roku. Przeczytaj także: Syn Krawczyka wyciąga dłoń do trzeciej żony ojca. "Bardzo chcę, by relacje z Ewą Krawczyk się poprawiły" [PLOTEK EXCLUSIVE]