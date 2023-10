Maryla Rodowicz ma kłopoty ze zdrowiem. Nie może koncertować. "To dramat"

Maryla Rodowicz już od kilkudziesięciu lat cieszy się niesłabnącą popularnością na polskim rynku muzycznym. Koncertuje zarówno w mniejszych miastach, jak i zapełnia wielkomiejskie hale tysiącami fanów. Ostatnio wyznała jednak, że przez chorobę musiała odwołać kilka najbliższych występów. Teraz w mediach społecznościowych opublikowała wpis z wyjaśnieniami.

Maryla Rodowicz przez chorobę odwołała koncerty. Wyjaśnia, co się stało

W środę 18 października media dowiedziały się, że ze względu na problemy zdrowotne trzy najbliższe koncerty Maryli Rodowicz się nie odbędą. - Mam zapalenie oskrzeli. Musiałam odwołać trzy koncerty - w piątek w Zabrzu, w sobotę w Lublinie i w niedzielę w Rzeszowie. Buuuu. Bardzo tego nie lubię, bo kocham grać koncerty - wyznała wówczas w rozmowie z Super Expressem. Teraz ponownie zabrała głos w tej sprawie.

We wpisie na Facebooku gwiazda jeszcze raz wyjaśniła, że musiała odwołać występy ze względu na zły stan zdrowia. Wytłumaczyła też, dlaczego wzięła udział w niedzielnych wyborach, pomimo choroby. Na koniec dodała coś, na co fani z pewnością liczyli najmocniej - nowe daty koncertów.

Ważne! Z powodu zapalenia oskrzeli musiałam odwołać ostatnie, weekendowe koncerty. Dla wokalisty choroba gardła, to dramat. U mnie to idzie ekspresowo, ból gardła, krtani, tchawicy i oskrzela... Ból i rozrywający kaszel. W niedziele poszłam na wybory, spełnić swój obowiązek niezależnie od stanu. No, ale w końcu głosuje się ręką, a nie gardłem. Przykro mi, że zawiodłam fanów. Wierzcie mi, uwielbiam stać na scenie i śpiewać dla mojej publiczności. Choroba mija, a ja podaję nowe terminy koncertów: Lublin - 17.12.23, Rzeszów - 26.01.24, Zabrze - 09.03.24. Przytulam i nie dajcie się wirusom - czytamy.

Fani życzą Maryli Rodowicz szybkiego powrotu do zdrowia

Pod postem Maryli Rodowicz błyskawicznie zaczęły pojawiać się komentarze od zmartwionych fanów. Praktycznie wszyscy jak jeden mąż życzyli ulubionej wokalistce powrotu do zdrowia. "Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia życzę", "Wracaj do zdrowia legendo", "My fani będziemy cierpliwie czekali na następne koncerty" - pisali internauci.