Aneta Zając od niemal dwóch dekad wciela się w jedną z głównych bohaterek serialu "Pierwsza miłość". Życie granej przez nią Marysi pełne było uczuciowych perturbacji. Zapowiedź nowego odcinka, która pojawiła się na instagramowym profilu produkcji, może zwiastować jednak, że po latach Domańska w końcu odnalazła miłość. Fani są zachwyceni. Niektórzy mają jednak pewne uwagi.

REKLAMA

Zobacz wideo Aneta Zając świętuje urodziny synów

Aneta Zając w gorącym pocałunku z przystojnym brunetem. "Wyglądają jak matka z synem"

Na instagramowym profilu serialu "Pierwsza miłość" pojawiła się zapowiedź nowego odcinka. Jedna ze scen będzie szczególnie gorąca. Dojdzie w niej do namiętnego pocałunku między Marią a Kacprem (Damian Kulec). Mężczyzna walczył o życie, po tym jak został postrzelony. Do strzelaniny doszło właśnie w klinice prowadzonej przez bohaterkę graną przez Anetę Zając. W wyniku tragicznych wydarzeń Domańska w końcu zda sobie sprawę z uczucia, którym darzy Kacpra. Fani nie ukrywają zadowolenia takim finałem tego wątku. "Coś tak czułam, że prędzej czy później coś takiego się wydarzy między nimi ", "No w końcu. Marysi i Kacprowi kibicowałam od początku", "Nareszcie, ileż można było czekać" - czytamy w komentarzach. Niektórzy internauci byli jednak odmiennego zdania i wytykali parze różnicę wieku.

Jakoś dziwnie mi się patrzy na Marysię i Kacpra jako parę, ona do niego taka Ciotka-Klotka; Wyglądają jak matka z synem; Ona wygląda jak jego starsza ciotka, dziwnie się na to patrzy - twierdziła część komentujących.

Damian Kulec zajmuje się głównie dubbingiem. Prywatnie jest zięciem znanego aktora

Damian Kulec nie ma bogatej filmografii. Serialowy Kacper spełnia się głównie jako aktor dubbingowy. Podkładał głos w takich hitach jak najnowszy "Batman", "Flash", "Jurassic World Dominion", "Czerwona" czy "Black Adam". Prywatnie związany jest z młodszą córką Andrzeja Grabowskiego, Katarzyną. Zakochani pobrali się w 2018 roku. Na ich instagramowych profilach nie brakuje wspólnych zdjęć. W 2021 roku na świat przyszła pierwsza wspólna pociecha pary - córka Jagoda.