Na początku ubiegłego roku Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska potwierdzili rozstanie. Później aktor łączony był z Anną Głogowską, jednak sami zainteresowani nigdy nie odnieśli się do medialnych rewelacji. Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie tancerka skradła serce filmowego amanta. Według portalu Show News nową wybranką artysty ma być koleżanka jego byłej partnerki. Aktor już zdążył odnieść się do plotek.

REKLAMA

Zobacz wideo Mikołaj Roznerski rozstał się z Kalską. Co dalej z ich wątkiem w „M jak miłość"?

Mikołaj Roznerski znów zakochany? Miał się związać z koleżanką matki swojego syna. "To trwa już od sześciu miesięcy"

Mikołaj Roznerski znany jest z burzliwego życia uczuciowego. Aktor ma na koncie kilka głośnych związków. Od niemal dwóch lat serialowy Marcin nie pokazywał się oficjalnie w towarzystwie żadnej kobiety. Wygląda na to, że wkrótce może się to zmienić. Serwis Show News donosi, że od kilku miesięcy serce gwiazdy "M jak miłość" znów jest zajęte.

Mikołaj jest zakochany po uszy, to trwa już od sześciu miesięcy. To znajoma Marty, jego byłej partnerki i mamy jego syna, Antka. Poznali się bliżej, bo pracuje przy jego biznesie z kawą. Mikołaj dawno nie był tak szczęśliwy i traktuje ten związek poważnie. Nie chce już dłużej go ukrywać i niewykluczone, że wkrótce publicznie przedstawi ukochaną - twierdzi źródło portalu.

Mikołaj Roznerski zareagował na medialne doniesienia. "Muszę podjąć jakieś kroki"

Wszystko wskazuje jednak na to, że w medialnych doniesieniach na temat nowego związku Mikołaja Roznerskiego niewiele jest prawdy. Aktor postanowił odnieść się do plotek. Na InstaStories opublikował serię relacji, w których naśmiewa się z rewelacji. - Wczoraj dowiedziałem się newsa na swój temat... Ja nic o tym nie wiem! I nagle się tego dowiaduję. I teraz ja muszę podjąć jakieś kroki. Jadę w pewne miejsce, żeby podjąć te kroki, jest ta godzina i muszę to szybko załatwić (...) Oni zawsze wiedzą więcej, więc zaskoczyła mnie ta sytuacja - ironizował na Instagramie. Później okazało się, że serialowy Marcin wykorzystał medialne zamieszanie, aby zareklamować firmę, która buduje jego dom.