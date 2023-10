Joanna Racewicz i Hanna Lis jakiś czas temu pracowały w Telewizji Polskiej. Prezenterki w nieprzyjemnych warunkach pożegnały się jednak z TVP. Racewicz pracowała w stacji w latach 1999-2018, z trzyletnią przerwą na TVN. Po niecałych dwóch dekadach postanowiła odejść. Rozstanie dziennikarki z TVP odbyło się w napiętej atmosferze. Kobieta opublikowała wówczas oświadczenie. Z kolei Lis została zwolniona ze stacji w 2016 roku. Niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy w związku z wynikiem wyborów prezenterki wrócą do dawnego pracodawcy.

Joanna Racewicz i Hanna Lis planują powrót do TVP? Padły decyzje w sprawie

Po ostatnich wyborach parlamentarnych to opozycja zdobyła łącznie więcej głosów obywateli. Z tego względu pojawiły się doniesienia, że w Telewizji Polskiej szykują się zmiany. Jakiś czas temu Hanna Lis ujawniła, czy wyobraża sobie powrót do starego pracodawcy. Dziennikarka bez wahania stwierdziła, że niczego takiego nie planuje. - Wielokrotnie już deklarowałam, że nie tylko nie mam zamiaru wrócić do TVP, ale szerzej, do dużych, masowych mediów. Jestem dziś już w zupełnie innym miejscu i tu mi dobrze. Nie mam planów, żeby to zmieniać (...) Poza tym sytuacja wokół TVP jest dziś jeszcze mocno niejasna. Ta stacja dalece odeszła od standardów Telewizji Publicznej (...) - wyznała w rozmowie z Wirtualną Polską. Z kolei Joanna Racewicz od dłuższego czasu jest związana z Polsatem. Podkreśliła, że nie zamierza zmieniać pracy. - To temat nieaktualny - podsumowała Wirtualnej Polsce. Więcej zdjęć prezenterek znajdziecie w galerii na górze strony.

Joanna Racewicz jakiś czas temu uderzyła w TVP. Nie szczędziła słów

Joanna Racewicz już jakiś czas temu wypowiadała się o powrocie do Telewizji Polskiej. Była gwiazda "Panoramy" jest pewna, że nic takiego nie będzie miało miejsca. W rozmowie z Plotkiem wyznała, że jej miejsce w TVP jest "absolutnie wykluczone". - Mam jak najlepsze wspomnienia do momentu, kiedy nie pojawili tam się nowi, nowa ekipa, oszczędzę już sobie bardziej dosadnych określeń. Przejęła stery, zamieniając to miejsce nie w świątynię newsa, ale w pewnego rodzaju tubę - podkreśliła w wywiadzie. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.