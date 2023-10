Ewa Minge jest aktywna na Instagramie i słynie z tego, że otwarcie mówi o trudnych, często kontrowersyjnych sprawach. Ostatnio poparła Joannę Opozdę w kwestii płacenia alimentów, mówiła też o ofiarach przemocy domowej. Projektantka mody, jakiś czas temu opowiedziała o swoich problemach zdrowotnych i dolegliwościach, jakie te za sobą niosą.

Ewa Minge pokazała zdjęcie łuszczącej się skóry

Ewa Minge przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że często pokazuje się w perukach i stawia na mocne makijaże. I tak na przykład projektantka chętnie podkreśla wydatne usta szminkami w odcieniach czerwieni. Jakiś czas temu zaskoczyła internautów - zmyła makijaż i opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje bez grama kolorowych kosmetyków na twarzy. Miała ku temu powód. Gwiazda chciała bowiem opowiedzieć o bolesnych dolegliwościach, z którymi się zmaga. "Mieszanka alergii i konsekwencji jej leczenia. Wątroba nie przerabia leków. I gdybym musiała wyjść na jakiś event, nałożyć makijaż, zakamuflować - mamy monstrum gotowe" - zaczęła wpis. W dalszej części Minge pisała o tym, że skóra z najdelikatniejszej części twarzy - a więc wokół oczu - schodz jej całymi płatami.

Po takim wstępnym stanie potężnego swędzenia, pieczenia, pęka mi skóra wokół oczu, schodzi płatami i nieziemsko boli. Bywa pięknie i bywa potwornie, ale nie jest to powód ani do wstydu, ani do hejtu - wyznała.

W dalszej części wpisu Minge dodała, że radzi sobie z kamuflowaniem alergii, nosząc okulary przeciwsłoneczne. Podkreślała także, że piękno jest jedynie ulotne i umowne. W sekcji komentarzy fani przyznawali jej rację i nie ukrywali współczucia. Wiele osób życzyło Minge powrotu do zdrowia. Wygląda na to, że życzenia podziałały, bo projektantka już od jakiegoś czasu nie narzeka na problemy z alergią.

Ewa Minge szykuje się do operacji

Ewa Minge w rozmowie z Plotkiem przyznała niedawno, że chce poprawić urodę. - Zamierzam zrobić sobie lifting twarzy. Lifting odmładzający. Kończę w tym roku 56 lat i doszłam do wniosku, że to jest najwyższy czas, żeby fakty dogoniły legendę - powiedziała nam. Dodała też: - Nie zamierzam zmieniać moich kosmicznych rysów twarzy. Chciałabym tylko zlikwidować oznaki upływu czasu.