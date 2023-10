Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z najbardziej komentowanych par polskiego show-biznesu. Ich związek dla wielu był szokiem, ponieważ aktorka "M jak miłość" przez 17 lat była żoną Marcina Hakiela, z którym wychowuje dwoje dzieci. Para prowadzących "Pytanie na śniadanie" zdążyła się już nawet zaręczyć i wiele wskazuje na to, że nie zamierza także długo czekać ze ślubem. Na razie żadne z nich nie przyznało publicznie, kiedy to nastąpi, ale w mediach pojawiły się nowe doniesienia.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wkrótce się pobiorą? Wiadomo, co na to ich rodziny

Plotki na temat ślubu Kurzopków pojawiają się od dawna. Para zaręczyła się w listopadzie ubiegłego roku, podczas pobytu w Nowym Jorku. Niebawem minie rok od tamtego wydarzenia, lecz zakochani konsekwentnie milczą na temat ewentualnej ceremonii. Oboje mają sfinalizowane rozwody, więc teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by zalegalizować związek. Na jaw wyszły nowe spekulacje. Podobno rodziny z obu stron są pozytywnie nastawione i zachęcają parę do tego, by stanęła na ślubnym kobiercu. Siostry Macieja Kurzajewskiego mają być oczarowane jego wybranką.

Gosia i Ania są przekonane, że Maciek znalazł miłość życia i że z Kasią jest naprawdę szczęśliwy. Poznały ją i w pełni zaakceptowały a teraz namawiają go na ślub! - donosi informator cytowany przez portal Świat Gwiazd.

Kogo zabraknie na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego? Nowe doniesienia wiele zdradzają

Według doniesień portalu świadkami na ślubie mają być brat Katarzyny Cichopek z żoną. Niedawno prowadzący "Pytanie na śniadanie" wybrali się do nich w odwiedziny i wspólnie zwiedzali Szkocję. Podobno przyszły szwagier i szwagierka również są pozytywnie nastawieni do Macieja Kurzajewskiego i bardzo go polubili. Co ciekawe, w sieci krążą plotki również o tym, kto nie pojawi się na uroczystości. Mówi się, że zakochani nie chcą zaprosić na ślub koleżanek i kolegów z pracy w TVP. Wskazywałoby to na to, że planują kameralną ceremonię tylko dla najbliższych. ZOBACZ TEŻ: W TVP panika. Pracownicy boją się i liczą na cud. "Atmosfera jest jak na Titanicu"