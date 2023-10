Kim jest matka syna Mikołaja Roznerskiego? Grali razem w "M jak miłość"

Mikołaj Roznerski jest obecnie jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Często wciela się w role amantów. Prywatnie artysta również ma na koncie kilka miłosnych podbojów. Gwiazdor "M jak miłość" wiązał się głównie z koleżankami z branży. Z jedną z nich doczekał się nawet wspólnej pociechy. Jak dziś wyglądają ich relacje?

Mikołaj Roznerski ma syna ze znaną aktorką. Była gwiazdą "M jak miłość". Jakie mają relacje?

Mikołaj Roznerski wiele lat temu związany był z Martą Juras. Aktorzy poznali się jeszcze na studiach. Później zagrali razem w "M jak miłość", gdzie także wcielali się w rolę zakochanych. W 2011 roku na świat przyszedł ich syn, Antoni. Niestety, dwa lata później związek się rozpadł. Serialowy Marcin związał się wówczas z inną koleżanką po fachu, Olgą Bołądź. Roznerski i Juras od tamtej pory dzielą się opieką nad synem. Po rozstaniu aktorka związała się z operatorem, Janem Cybisem. Wszystko wskazuje na to, że ekspartnerzy pozostają w przyjaznych relacjach.

Z rodziną na premierze "Kogel-Mogel 4" w reżyserii Anny Wieczur. Od lewej operator, odpowiadający za piękne zdjęcia, Janek Cybis, i pani operatorowa, mama mojego syna, Marta Juras, a z tyłu plakat filmu i uśmiechnięty ja - napisał aktor pod jednym ze wspólnych zdjęć.

Roznerski nie ukrywa jednak, że żałuje, iż nie udało mu się z Juras. - Mam do siebie ogromny żal, że nie potrafiłem utrzymać rodziny. Byłem za młody i za głupi. Dlatego dziś robię wszystko, by syn tego nie odczuł. Nie jestem ojcem weekendowym - wyznał na łamach "Twojego Stylu".

Związki Mikołaja Roznerskiego. Aktor miał kilka znanych partnerek

Marta Juras i Olga Bołądź to niejedyne znane partnerki Mikołaja Roznerskiego. Kilka lat temu aktor spotykał się z Marceliną Zawadzką. Choć byli uznawani za najgorętszą parę polskiego show-biznesu, ich uczucie nie przetrwało próby czasu. - Rozmijaliśmy się i niemal nie mieliśmy dla siebie czasu. W związku jest się po to, by się wzajemnie uszczęśliwiać. Jeśli to tak nie funkcjonuje, to nie ma sensu ciągnąć takiej relacji - zdradziła prezenterka w rozmowie z magazynem "Flesz". Później Roznerski związał się z Adrianą Kalską. Aktorzy byli nawet zaręczeni, jednak i ta relacja przeszła do historii.