Aktor "Pełnej chaty" był wykorzystywany przez swoją opiekunkę

John Stamos zdobył się na niecodzienne wyznanie. Gwiazdor "Pełnej chaty" wyjawił szokujące informacje ze swojego dzieciństwa. Okazuje się, że nie było ono tak bajkowe, jak mogłoby się wydawać. Jak przekazał Stamos, jako młody chłopiec padł ofiarą wykorzystywania seksualnego. Oprawczynią była niania. Autor książki "Gdybyś mi powiedział" w jednym z ostatnich wywiadów zdradził, co tak naprawdę się działo, gdy sam był dzieckiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Niewiarygodne, co mężczyzna zrobił nastolatce

John Stamos zdradził szokujące fakty z dzieciństwa. Jako młody chłopiec padł ofiarą niani

John Stamos zdecydował się po raz pierwszy otwarcie opowiedzieć o traumatycznym okresie z dzieciństwa. Aktor "Pełnej chaty" ujawnił w swoich nadchodzących wspomnieniach "If You Have Told Me" z 24 października, że padł ofiarą molestowania seksualnego. Do przestępstwa rzekomo doszło z rąk jego byłej opiekunki. Stamos miał wówczas niewiele ponad dziesięć lat. Powiedział w wywiadzie dla portalu People, że proces pisania książki wpłynął na samoświadomość zaistniałego przed laty problemu. Dokładnie wtedy zdał on sobie sprawę, że rzekome działania niani były niewłaściwe. "To, co się wydarzyło, zawsze jest z tyłu głowy. Bardzo wspieram tych, którzy przeszli przez to samo" - wyznał na łamach portalu People Stamos. Aktor po raz pierwszy zastanawiał się nad sytuacją, w której znalazł się przed laty, pisząc przemówienie z okazji wręczenia nagrody, którą otrzymał za swoje działania na rzecz dzieci krzywdzonych. "Zacząłem to pisać i wtedy wszystko wyszło na jaw" - dodał Stamos.

Gwiazdor "Pełnej chaty" zdradził szokujące fakty z życia. Swoim wyznaniem wywołał zamieszanie

John Stamos dał się poznać szerszej publiczności występując w serialu "Pełna chata". To właśnie wtedy zdobył ogromną sympatię i popularność Amerykanów. Pełen zabawnych zwrotów akcji sitcom realizowany był w latach 1986–1994. W ciągu ośmiu lat pracy powstały aż 192 odcinki, które rozśmieszały widzów do łez. John Stamos odgrywał rolę wujka Jesse i był jedną z najpopularniejszych postaci. Mało kto wie, ale naprawdę nazywał się Hermes. Jesse to tylko pseudonim. Prywatnie aktor i jego żona Caitlin McHugh wychowują razem pięcioletniego syna, Billy’ego. Więcej zdjęć znajduje się w galerii na górze strony.

John Stamos Instagram.com/johnstamos