Marcin Hakiel i jego partnerka opublikowali wymowne wpisy. Te słowa mówią wiele

Marcin Hakiel coraz śmielej pokazuje w mediach społecznościowych swoją nową partnerkę. Przypomnijmy, że po zakończeniu jego małżeństwa z Katarzyną Cichopek tancerz przez kilka miesięcy był związany z Dominiką z Krotoszyna. Związek nie przetrwał jednak próby czasu. Hakiel długo nie ronił jednak łez i w krótkim czasie rozpoczął nową relację. Jego obecna partnerka to totalne przeciwieństwo poprzedniej.

Marcin Hakiel ma nową ukochaną. Udostępnił wymowne słowa na Instagramie

Obecna wybranka Marcina Hakiela także ma imię Dominika, ale na tym podobieństwa się kończą. Poprzednia partnerka tancerza była blondynką i nie chciała pokazywać się publicznie. Tym razem jest inaczej. Zakochani zdążyli już pochwalić się w sieci wspólnymi zdjęciami. Znajdziecie je w galerii na górze strony. Na tym jednak nie koniec. Tym razem udostępnili w mediach społecznościowych fragment tej samej piosenki. Mowa tu o utworze Sokoła "Z Tobą". "To nie różowa kraina w brokacie, wiesz, jak jest tu ze mną. Tak działamy na siebie nawzajem, że nam skacze tętno" - słyszymy w udostępnionym fragmencie. Może z tego wynikać, że zarówno Hakiel jak i jego obecna partnerka mają podobne podejście do związków.

Wizyta Hakiela u Wojewódzkiego była szeroko komentowana

Przypomnijmy, że we wrześniu Marcin Hakiel gościł w show Kuby Wojewódzkiego. W programie otworzył się także w temacie byłej żony i jej obecnego partnera. Prowadzący zarzucił mu, że zaczął publicznie prać brudy. Padło pytanie, dlaczego zdecydował się na wynajęcie prywatnego detektywa. Hakiel przyznał, że nie miał innego sposobu na to, żeby sprawdzić wierność żony. "Jeżeli coś się dzieje nie tak w małżeństwie, to jak masz się dowiedzieć? (...). Poza tym wszyscy moi przyjaciele wiedzą, jak to wyglądało. Z szacunku dla moich dzieci i dlatego, że to jest matka moich dzieci, to nie opowiadam całej historii, ale pewnego dnia uznałem, że muszę wynająć nie detektywa, tylko detektywów, żeby dowiedzieć się, co się dzieje" - wyznał Marcin Hakiel. Tancerz dodał, że w kuluarach jego była żona i Maciej Kurzajewski robią sobie z niego "pożywkę wśród przyjaciół i w branży". Wizyta Marcina Hakiela w programie Kuby Wojewódzkiego odbiła się głośnym echem w mediach. Wielu internautów było oburzonych słowami celebryty o byłej żonie.

