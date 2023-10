Sandra Kubicka jest bardzo aktywna na Instagramie. Dokumentuje nie tylko, jak wygląda jej praca zawodowa, ale pokazuje też kadry z wakacji oraz z ukochanym Baronem. Nie brakuje też ujęć mniej instagramowych - modelka jakiś czas temu nagrała swoje ataki paniki. Celebrytka głośno też mówi o swojej przypadłości - od lat choruje na insulinooporność. To właśnie przez chorobę miała problemy z wahaniami wagi. Okazuje się, że trzy lata temu walczyła z nadwagą.

Zobacz wideo Sandra Kubicka wyszła zapłakana z gabinetu lekarskiego. Powiedziała, o co zapytał ją lekarz

Sandra Kubicka o nadwadze. "Ważyłam 80 kg"

Insulinooporność to choroba, która dotyka najczęściej młode kobiety. Objawia się między innymi ciągłym zmęczeniem, sennością oraz problemami z utrzymaniem wagi nawet przy stosowaniu restrykcyjnej diety. Insulinooporność może też prowadzić do poważniejszych chorób, jak cukrzyca czy dotykających układu sercowo-naczyniowego (więcej na ten temat TUTAJ). Sandra Kubicka od dawna podkreśla, że przy pomocy lekarza i odpowiedniej diety można poradzić sobie z chorobą. Postanowiła o tym przypomnieć w najnowszym instagramowym wpisie. "Spuchnięta, zmęczona Sandra z nadwagą poszła w niepamięć. Wy też dacie radę" - napisała pod nagraniem, na którym dokładnie pokazuje aktualną sylwetkę. Na tym jednak nie koniec, bo by zmobilizować obserwatorów do zmian, zwięzłe opisała swój przypadek. "Mam 28 lat. Mam PCOS [zaburzenie hormonalne znane jako zespół policystycznych jajników - red.]. Wyleczyłam się z insulinooporności dietą. Mam regularne owulacje od roku. Jestem w najlepszej formie swojego życia" - czytamy. Na tym jednak nie koniec, bo jeden z internautów nie dowierzał, że modelka zmagała się z nadwagą. "Z całym szacunkiem, ale nigdy nie widziałam u ciebie nadwagi. Czy kiedyś, czy teraz jesteś szczupła" - czytamy w komentarzach. Kubicka odpowiedziała: "Trzy lata temu ważyłam 80 kg".

Sandra Kubicka o diecie

Wśród pytań internautów nie mogło też zabraknąć dociekań o dietę, która miała mieć wpływ na to, że Kubicka "jest w formie życia". Okazuje się, że ta przy insulinooporności jest naprawdę restrykcyjna. Modelka przy pytaniu, o to, jaką dietę stosowała, zaczęła wyliczać:" bezglutenową, bez nabiału, z niskim indeksem glikemicznym i przeciwzapalną". Brzmi skomplikowanie. My jednak przypominamy, że przed przejściem na jakąkolwiek dietę należy skonsultować się z lekarzem i dietetykiem.