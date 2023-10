Agata Duda poszła na całość. Róż to nie wszystko. Dekolt też zwraca uwagę

W ostatnim czasie Agata Duda przeszła spore zmiany w kwestii wizerunku. Zaczęło się od fryzury, ponieważ obecnie pierwsza dama pojawia się w nowoczesnym bobie. Wszystko wskazuje na to, że szafa prezydentowej też została odświeżona. W takim wydaniu rzadko możemy ją zobaczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Stylistka ocenia modowe wybory Agaty Dudy

Agata Duda znów zaskoczyła stylizacją. Rzadko nosi takie dekolty

18 października para prezydencka gościła podopiecznych fundacji "Dorastaj z nami". Na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim Agata Duda pojawiła się w bladoróżowym komplecie, którego ozdobą była złota broszka. Do tego pierwsza dama dobrała bluzkę z dość dużym dekoltem i szpilki. Trzeba przyznać, że żona Andrzeja Dudy prezentowała się nienagannie. W mediach pojawiły się nawet porównania do księżnej Kate, która także pojawiła się publicznie w podobnej stylizacji.

Stylista jest pod wrażeniem modowej metamorfozy Agaty Dudy. Porównał ją do księżnej Diany

Co ciekawe, porównanie do członkini brytyjskiej rodziny królewskiej to nie jedyny taki przypadek w kontekście modowych wyborów Agaty Dudy. Ostatnio pierwsza dama pojawiła się na spotkaniu z uczniami z Podkarpacia w marynarce, która przywodziła na myśl stroje księżnej Diany. Zauważył to także redaktor modowy i stylista fryzur Michał Musiał. W rozmowie z Plotkiem przyznał, że prezydentowa prezentowała się naprawdę dobrze. "Agata Duda postawiła na zupełnie nowy, odmieniony wizerunek. Zrezygnowała z zachowawczych i dodających lat sukienek na rzecz zupełnie nowego kierunku w modzie. Pierwsza dama założyła dwurzędową marynarkę w odcieniu jasnego różu, która wyraźnie przywodziła na myśl styl księżnej Diany. W połączeniu z klasycznymi, czarnymi spodniami całość wyglądała naprawdę dobrze. Top z głębokim dekoltem okazał się strzałem w dziesiątkę - optycznie wysmuklił szyję i nadał świetnych proporcji sylwetce. Na pochwałę zasługuje również fryzura - nieco dłuższe pasma włosów naturalnie układające się wokół twarzy prezentują się doskonale. Nie można się do niczego przyczepić" - powiedział Michał Musiał. Zdjęcia Agaty Dudy znajdziecie w galerii na górze strony.

Agata Duda Fot. KPRP/mat.prasowe