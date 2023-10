Ewa Chodakowska - tej kobiety nie trzeba nikomu przedstawiać. To właśnie pod jej skrzydłami wiele osób zbudowało swoją wymarzoną sylwetkę. Oprócz treningów personalnych Chodakowska jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się ze swoimi obserwatorami różnego rodzaju treningami oraz nawykami żywieniowymi, jakie sama praktykuje. Niedawno zamieściła wpis, w którym postanowiła przybliżyć wszystkim, jak dokładnie wygląda jej dieta. Zszokowała fanów? Więcej zdjęć Ewy Chodakowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Ewa Chodakowska myśli o maszynach odchudzających?

Tyle kalorii w ciągu dnia spożywa Ewa Chodakowska. Dużo? Mało?

Trenerka zamieściła nagranie, w którym dzieli się swoimi przemyśleniami na temat diety. Pod filmem pojawił się także motywujący opis. "A ty? Ile kalorii zjadasz dziennie? Wiesz? Zszokowałam niejedną z was, pokazując na stories, jak zjadam na śniadanie ok. 1000 kcal. No to głośno i wyraźnie: jem ok. 2500 kcal dziennie. (...) Nie lubię eksperymentować z dietą! Nie wykluczam całych gam produktów! Nie jestem na redukcji! (...) Kiedy mieszkam w Grecji, jestem na diecie śródziemnomorskiej. Mam ponad 40 lat i perfekcyjne wyniki badań! Mam ponad 40 lat i metabolizm na wysokich obrotach! Mam ponad 40 lat i na przestrzeni miesiąca nie mam huśtawek nastroju! Zdrowa dieta to podstawa zdrowia i samopoczucia! To najlepsza inwestycja w nasze zdrowie" - napisała na Instagramie.

Ewa Chodakowska potrzebuje więcej kalorii niż Anna Lewandowska

Swoimi nawykami żywieniowymi jakiś czas temu podzieliła się również koleżanka z branży, Anna Lewandowska. Influencerka zorganizowała dla fanów sesję Q&A, w której wyznała, ile kalorii dziennie spożywa. "Jem około 1700 kalorii. Choć ostatnio nawet 1500 kalorii i czuję się bardzo dobrze. Jem trzy posiłki dziennie plus jedna przekąska. Na obozie... jem zdecydowanie więcej ze względu na intensywność treningową" - napisała. Warto zaznaczyć, że Lewandowska zdiagnozowała u siebie SIBO, czyli zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Odpowiednia dieta w tym wypadku wydaje się więc kluczowa. ZOBACZ TEŻ: Zaskakujące wyznanie Ewy Chodakowskiej w dziesiątą rocznicę ślubu. Wyciągnęła prywatne zdjęcia