Danuta Holecka ma dwóch dorosłych synów. Bliźniacy stronią od show-biznesu

Danuta Holecka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych pracownic TVP. Od 2013 roku jest twarzą programu "Wiadomości". Nie każdy jednak wie, co słychać w sferze prywatnej Holeckiej. Pracownica TVP jest żoną biznesmena Krzysztofa Dunina-Holeckiego oraz mamą bliźniaków jednojajowych, którzy stronią od medialnego życia. Co wiadomo o Stefanie i Julianie?

REKLAMA

Zobacz wideo Życiowe plany Krzan. Nie ma w nich telewizji?

Holecka doczekała się dwóch synów. Jacy są z wyglądu i charakteru?

- Fizycznie są podobni, choć Stefek, starszy o dwie minuty, jest trochę potężniejszy. Charakterami się różnią, inaczej się też ubierają - Stefek woli rzeczy luźne, a Julek obcisłe. Pierwszy jest bardzo pracowity, solidny, a drugi, dopiero jak ma nóż na gardle, to zakasuje rękawy - tak pracownica TVP mówiła o dzieciach w "Dobrym Tygodniu". Przed laty Holecka chętnie pozowała z synami do zdjęć. Było tak chociażby podczas jednego z dni otwartych stacji TVP. Co z kolei wiadomo o wykształceniu Stefana i Juliana? Dzieci Holeckiej wybrały inną drogę zawodową niż ich znana mama. Skończyli medycynę i pracują obecnie w zawodzie. Są po studiach na dwóch uczelniach medycznych - śląskiej i warszawskiej. W mediach można ponadto znaleźć informacje, że jeden z bliźniaków stanął na ślubnym kobiercu. Mowa o Julianie, który w 2019 roku wziął ślub. Głośno było wówczas o stylizacji Holeckiej, która wystroiła się z tej okazji. Ciekawe, czy w przyszłości dzieci pracownicy TVP będą chciały dołączyć do świata show-biznesu.

Holecka walczyła o zdrowie syna. Tak dziękowała Owsiakowi

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pomogła wielu cierpiącym, w tym jednemu z bliźniaków pracownicy TVP. Syn Holeckiej korzystał ze sprzętu fundacji, o czym ta wspomniała publicznie, dziękując Jerzemu Owsiakowi. - Jurku, sprzęt bardzo drogi, bo stawiacie i urządzenia do rezonansu, i do tomografii. Mój synek wiele lat temu sam korzystał z dobrze wyposażonego inkubatora z serduszkiem WOŚP. I za to również bardzo dziękuję - wyznała Danuta Holecka w TVP Info. Zdjęcie pracownicy TVP z dziećmi jest dostępne w naszej galerii na górze strony.