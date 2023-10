Marcin Wrona pracuje jako korespondent "Faktów" w USA. Ponadto prezenter ma doświadczenie jako DJ. Współtowrzył audycje w RMF FM. Opuścił rozgłośnię w 1997 roku i dołączył do stacji TVN. Prowadził talk-show "Pod napięciem" oraz pracował jako reporter "Faktów" zanim zaczął przesyłać wieści ze Stanów Zjednoczonych. Dziennikarz chętnie mówi o postępach w jego życiu zawodowym, zaś o jego życiu prywatnym wiadomo nieco mniej. Wieści związane z rozwodem Marcina Wrony wywołały w związku z tym niemałe poruszenie. Mogliśmy przeczytać w sieci, że dziennikarz rozstał się z żoną. Jesteście ciekawi, co sam prezenter ma do powiedzenia w tej kwestii?

Marcin Wrona oficjalnie po rozwodzie? Dziennikarz mówi o obecnej sytuacji

"Od prawie dwóch lat Marcin Wrona jest związany z młodszą o dziewięć lat Polką, Joanną, mieszkanką amerykańskiego stanu Pensylwania. Para poznała się przez wspólnego znajomego. Partnerka dziennikarza jest inżynierem biomedycznym w dużej, amerykańskiej korporacji" - możemy przeczytać na portalu ShowNews. Marcin Wrona zabrał głos w sprawie jego sfery uczuciowej w rozmowie z Plejadą. Okazuje się, że doniesienia mediów się potwierdziły.

To fakt, że poprzedni związek rozpadł się ponad pięć lat temu. Po latach doszedłem do siebie, a niespełna dwa lata temu poznaliśmy się z Asią. I jest nam coraz lepiej razem - wyznał prezenter.

Nowy związek uskrzydla Marcina Wronę

Dziennikarz w rozmowie z ShowNews opisał pozytywny wpływ jego nowej wybranki na proces swojej przemiany. Wrona zaczął bardziej dbać o zdrowie. - Stosuję dietę - z różnym powodzeniem. Jeszcze mam dużo do zrzucenia. Asia bardzo mnie motywuje - oznajmił prezenter. - Generalnie staram się trzymać poniżej 1500 kalorii. Przed kontuzją ćwiczyłem trzy, cztery razy w tygodniu. A oprócz tego zimą jeździmy na narty i dużo chodzimy po górach czy pływamy na kajakach. Asia jest bardzo aktywna. I dlatego mnie inspiruje - dodał Wrona, nawiązując do niedawnej operacji nogi. Po zdjęcia prezentera zapraszamy do galerii na górze strony.