Britney Spears zdecydowała się ujawnić intymne szczegóły ze swojego życia. Gwiazda pop uzewnętrzniła się w książce "The Woman In Me" i zdradziła wiele nieznanych faktów z przeszłości. Nie obyło się bez nawiązania do jej głośnego związku z Justinem Timberlakiem. Portal People udostępnił fragmenty, z których dowiadujemy się, że piosenkarka była z nim w ciąży. "Tak bardzo kochałam Justina. Spodziewałam się, że pewnego dnia założymy rodzinę. Po prostu stało się to znacznie wcześniej, niż myślałam" - wyznała Spears. Jej ukochany jednak nie był zadowolony z faktu, że zostanie ojcem i przekonał ją do usunięcia ciąży. Więcej o tym przeczytacie TUTAJ.

Zobacz wideo Tak wyglądała walka Spears o wolność

Britney Spears ukryła przekaz w jednej z piosenek?

Fani są pewni, że ten wątek został poruszony w utworze Britney Spears "Everytime". Piosenka pojawiła się w 2003 roku, rok po rozstaniu z Justinem Timberlakiem. Internauci przeanalizowali tekst, a także na nowo obejrzeli teledysk, w którym piosenkarka m.in. obserwuje narodziny dziecka. Oprócz tego śpiewa: "Chyba cię potrzebuję, kochanie". Dopiero teraz, po tym jak na jaw wyszły nieznane fakty z życia gwiazdy, ta scena i tekst nabierają nowego znaczenia. "Czyli słowa piosenki nie dotyczyły Justina Timberlake’a, ale dziecka?!" - napisał jeden z sympatyków twórczości Spears. "Jestem całkowicie wstrząśnięty!" - dodał kolejny internauta. Inni doszukali się też, że melodia przypomina bardziej kołysankę niż utwór pop. Też to dostrzegacie?

Britney Spears w książce wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się usunąć ciążę. "Jestem pewna, że ludzie mnie za to znienawidzą, ale zgodziłam się nie urodzić dziecka. Nie wiem, czy to była właściwa decyzja. Gdyby to zależało tylko ode mnie, nigdy bym tego nie zrobiła. A jednak Justin był tak pewny swego" - czytamy. Związek z Timberlakiem i jego mroczne strony to oczywiście niejedyne wątki, które mogą poruszyć opinię publiczną. Britney nawiązała w biografii także do okresu, kiedy była ubezwłasnowolniona przez ojca. Ten okres trwał 13 lat.

Britney Spears była ubezwłasnowolniona przez ojca

Britney Spears w 2021 roku, tuż przed 40. urodzinami, została zwolniona spod kurateli Jamiego Spearsa. W momencie walki w sądzie mogła liczyć na wsparcie fanów, którzy nawet stworzyli hasztag #freebritney. Wreszcie mogła sama decydować o sobie i o majątku, który zgromadziła. "Dobry Boże, kocham moich fanów. Myślę, że będę płakać do końca dnia. Najlepszy dzień w życiu. Chwała Panu. Czy mogę dostać Amen?" - napisała w mediach społecznościowych po usłyszeniu wyroku. Od tego momentu próbuje ułożyć sobie życie prywatne. Wyszła nawet za mąż, jednak związek nie przetrwał. Zdjęcia Britney Spears, także z byłym ukochanym, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.