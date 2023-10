Caroline Derpieński od początku medialnej kariery wzbudza kontrowersje. Nie inaczej było i tym razem. Celebrytka podróżowała tym samym samolotem, co Piotr Rubik. Modelka zdążyła już opowiedzieć o tym, jak przebiegł jej lot w towarzystwie muzyka. Przy okazji nie szczędziła uszczypliwości i nie gryzła się w język. Piotr Rubik nie zostawił tego bez komentarza. Przeprowadził transmisję na żywo na Instagramie, w której odniósł się do zaistniałej sytuacji. Zarzekał się, że nie wie, o kim mowa.

Caroline Derpieński i Piotr Rubik w jednym samolocie. Muzyk podpadł modelce. Gorzko oceniła jego zachowanie

Caroline Derpieński i Piotr Rubik lecieli tą samą linią. Rubikowie od niedawna mieszkają w Miami. Tam podobno prężnie karierę rozwija również Caroline Derpieński. W trakcie jednego live'a pary poruszono wątek modelki. Agata Rubik rzuciła w jej stronę dosadny komentarz, jakoby ta chodziła bez bielizny. Teraz w rozmowie z Pudelkiem celebrytka opisała, jak przebiegała podróż z muzykiem. Przy okazji rzuciła aluzję do jego żony - Nie było dolarsowo. Cały czas się na mnie patrzył, ale "dzień dobry" nie powiedział. Nie zamieniliśmy ani jednego słowa. Gbur. Widać, że nastawiony przez zazdrosną żonę, która uważa, że w Miami chodzę bez majtek, a majtki zawsze mam. Nie wiem, na jakiej podstawie ona to wywnioskowała, skoro nawet na żywo nigdy się nie widziałyśmy - stwierdziła.

Piotr Rubik komentuje podróż z Caroline Derpieński. "Nie znam człowieka". Wtrąciła się Agata

Rubikowie nie pozostali jej dłużni. Przeprowadzili transmisję na żywo. Piotr Rubik twierdził, że nie kojarzy celebrytki. Wypowiadał się o niej bezimiennie. Zdradził, że po wspólnej podróży jego skrzynka pęka w szwach. - Zostałem zarzucony masą screenów, z kim leciałem w samolocie. Nie znam osoby. W samolocie nie zwracam uwagi na to, co się dzieje wokół. Zajmuję się swoimi sprawami. Głupio się czuję, kiedy ktoś robi mi zdjęcie z ukrycia. Jak zobaczyłem, że ktoś mi robi zdjęcie, to się obejrzałem, ale nie znam tej pani, nie znam jej książek, piosenek czy co tam robi. Nie znam człowieka, więc nie ma sensu komentować. Może powinienem wiedzieć, kto, co i jak, ale ja się kompletnie tym nie interesuję - wyjaśnił. Po tych słowach swoje trzy grosze postanowiła wtrącić Agata Rubik - Ta osoba twierdzi, że ja coś o tej osobie powiedziałam, o jej majtkach. Nie wiedziałam, kto to jest ta osoba. Ja odniosłam się tylko do wypowiedzi, że "Derpińska bez majtek chodzi" i ja powiedziałam, że "najgorsze są te, co majtek nie noszą" - tłumaczyła.