Agnieszka Kotońska w "Googlebox. Przed telewizorem" komentuje najbardziej popularne programy telewizyjne w Polsce. Nie mogła zatem przejść obojętnie obok "Doda. Dream Show", jednego z najczęściej omawianych formatów od września 2023 roku. Kotońska poruszyła w rozmowie z Plotkiem nie tylko kwestię samego programu, ale i skomentowała sferę uczuciową artystki. Co influencerka uważa o relacji Dody i Dariusza Pachuta?

Agnieszka Kotońska życzy szczęścia Dodzie. "Żeby to był ten jedyny"

Wspólne zdjęcia wokalistki i sportowca zniknęły z ich instagramowych konty, ale ostatnio byli widziani razem podczas koncertu Dody, o czym pisaliśmy tutaj. Kotońska jako fanka Dody odniosła się do sfery uczuciowej wokalistki. - Jedyne, co tej pięknej dziewczynie brakuje, to fajnego faceta u jej boku - zaczęła influencerka. Wspomniała następnie o sukcesach wokalistki. - Ona już wszystko ma praktycznie. Dom, karierę, pieniądze. Ma wszystko, o czym może zamarzyć, więc ja jej z całego serca życzę, żeby znalazła sobie drugą połówkę, do której będzie mogła się przytulić po koncertach - wyznała influencerka. Co uważa o relacji wokalistki i Dariusza Pachuta? Kotońska wspomniała, że medialnych związków "bardzo dużo osób nie wytrzymuje", co najwyraźniej miało miejsce w życiu Dody.

Ja jej tego życzę, żeby to był ten jedyny. Może zrobiła to [usunęła posty z Pachutem] pod publikę, żeby już nie kręcić tego tematu. Być może teraz nie chce, żeby jej związek był medialny. Może rzeczywiście [Doda i Pachut - przyp. red.] są razem. Ja im życzę wszystkiego dobrego. Niech nie pokazuje swojego życia prywatnego. To kobietę kręci, żeby pokazać miłość w socjalach. Niech się kochają! - dodała na koniec Kotońska.

Kotońska tak mówiła o partnerach Dody

Influencerka od dawna śledzi życie zawodowe i prywatne artystki. Doda imponuje Kotońskiej pod wieloma względami. Influencerka wie jednak, że Rabczewska w miłości zawsze miała pod górkę. - Życzę jej, żeby zaznała miłości z odwzajemnieniem, bo każdy na razie facet, który jest u jej boku, chce poślizgnąć się na jej sławie i chce, żeby ona mu dała trochę polotu - wyznała Kotońska w rozmowie z Party. Zdjęcia uczestniczki "Googlebox. Przed telewizorem" znajdziecie w naszej galerii.